30 лет в небе! «Белавиа» представила обновленный борт с праздничной ливреей

Почти 30 лет назад, 5 марта, Национальная авиакомпания «Белавиа» совершила свой первый полет. За это время менялись поколения лайнеров, миллионы пассажиров поднимались на борт самолетов, но качество услуг и желание порадовать тех, кто делает выбор в пользу нашего авиаперевозчика, остается неизменным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К юбилейной дате компания представила борт с обновленной ливреей, которая, без сомнения, теперь будет привлекать внимание не только в аэропорту Минска, но и далеко за его пределами. Увидеть новый облик флагманского самолета одной из первых удалось нашей съемочной группе. Все подробности узнал наш корреспондент Даниил Дроботов.

Даниил Дроботов, корреспондент:

Прямо сейчас на наших глазах из ангара выехал обновленный борт. 27 февраля он официально предстал в своем парадном облике. Главными украшениями стали цифры 3 и 0 и силуэты восьми знаковых достопримечательностей городов мира, в том числе Минска. И это не просто плановая покраска. А подарок авиакомпании к 30-летию.

Для преображения выбран дальнемагистральный Airbus. Этот самолет в авиакомпании называют исторической вехой. Именно такие машины дали перевозчику возможность выйти на новый уровень и открыть рейсы на дальние расстояния. Теперь статус флагмана подчеркнут эксклюзивным дизайном, который символизирует масштаб полетов за три десятилетия.

Игорь Чергинец, генеральный директор авиакомпании «Белавиа»:

Отражает те направления полетов, те страны, куда мы выполняем рейсы, регулярные, чартерные. В первую очередь, безусловно, мы не забываем про родную Беларусь. Мы рекламируем Беларусь за рубежом, напоминаем наши родные мотивы. Ну а белорусов приглашаем на рейсы, в полеты.