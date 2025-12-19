«Белавиа» возобновила чартерные рейсы в Алматы
Долгожданное событие для многих пассажиров. «Белавиа» возобновила регулярные рейсы из Минска в Алматы. Полетная программа была приостановлена три года назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. До этого направление пользовалось большой популярностью у пассажиров. Возвращение маршрута стало возможным благодаря успешным переговорам представителями двух стран.
Теперь деловые и личные поездки станут значительно удобнее. Время в пути составит около 5 часов. Рейс удобен не только для прямых перелетов, но и для стыковки с рейсами по другим направлениям.
О перелете по прямому пути – Даниил Дроботов.
Даниил Дроботов, корреспондент:
Познакомиться с Казахстаном, наладить деловые контакты или же просто навестить родных. Возобновление маршрута Минск – Алматы – Минск белорусы очень ждали. На первый рейс зарегистрировались более 100 человек.
Наталья Солычиц летает в Алматы с 2022 года – навещает дочь. Ранее приходилось добираться с пересадками, чаще всего через Астану, из-за этого она тратила на дорогу около 10 часов. Благодаря возобновлению прямого рейса маршрут стал короче наполовину, а путь к близким гораздо проще и комфортнее.
Наталья Солычиц, пассажир рейса:
Я впервые лечу напрямую. Раньше я летела в Астану – 1 час 50. И потом еще где-то 4,5 часа из Астаны в Алматы. Поэтому ночью не высыпаешься. А в этот раз, я надеюсь, все будет быстро, классно.
Возвращение Алматы в полетную программу «Белавиа» – событие значимое, ведь направление было заморожено более трех лет. Причиной отмены рейсов стали западные санкции, ограничившие обслуживание самолетов Boeing в ряде стран, в том числе и в Казахстане. Чтобы снова начать полеты по данному маршруту, была проделана большая работа.
Владимир Баркун, заместитель генерального директора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности авиакомпании «Белавиа»:
Отрадно, что возобновляется рейс Минск – Алматы, который был временно приостановлен в мае 2022 года. Мы выполняли полеты с 2015 года, рейсы пользовались популярностью. И мы верим, что данный рейс будет популярен у пассажиров.
Далее смотрите в видео.