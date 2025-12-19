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«Белавиа» возобновила чартерные рейсы в Алматы

19 декабря 2025 17:15
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Долгожданное событие для многих пассажиров. «Белавиа» возобновила регулярные рейсы из Минска в Алматы. Полетная программа была приостановлена три года назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. До этого направление пользовалось большой популярностью у пассажиров. Возвращение маршрута стало возможным благодаря успешным переговорам представителями двух стран.

Теперь деловые и личные поездки станут значительно удобнее. Время в пути составит около 5 часов. Рейс удобен не только для прямых перелетов, но и для стыковки с рейсами по другим направлениям.

О перелете по прямому пути – Даниил Дроботов.

«Белавиа» возобновила чартерные рейсы в Алматы-2

Даниил Дроботов, корреспондент:
Познакомиться с Казахстаном, наладить деловые контакты или же просто навестить родных. Возобновление маршрута Минск Алматы Минск белорусы очень ждали. На первый рейс зарегистрировались более 100 человек.

Наталья Солычиц летает в Алматы с 2022 года – навещает дочь. Ранее приходилось добираться с пересадками, чаще всего через Астану, из-за этого она тратила на дорогу около 10 часов. Благодаря возобновлению прямого рейса маршрут стал короче наполовину, а путь к близким гораздо проще и комфортнее.

«Белавиа» возобновила чартерные рейсы в Алматы-4

Наталья Солычиц, пассажир рейса:
Я впервые лечу напрямую. Раньше я летела в Астану – 1 час 50. И потом еще где-то 4,5 часа из Астаны в Алматы. Поэтому ночью не высыпаешься. А в этот раз, я надеюсь, все будет быстро, классно.

Возвращение Алматы в полетную программу «Белавиа» – событие значимое, ведь направление было заморожено более трех лет. Причиной отмены рейсов стали западные санкции, ограничившие обслуживание самолетов Boeing в ряде стран, в том числе и в Казахстане. Чтобы снова начать полеты по данному маршруту, была проделана большая работа.

«Белавиа» возобновила чартерные рейсы в Алматы-6

Владимир Баркун, заместитель генерального директора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности авиакомпании «Белавиа»:
Отрадно, что возобновляется рейс Минск Алматы, который был временно приостановлен в мае 2022 года. Мы выполняли полеты с 2015 года, рейсы пользовались популярностью. И мы верим, что данный рейс будет популярен у пассажиров.

Далее смотрите в видео. 

# Белавиа # Авиасообщение

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