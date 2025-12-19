«Белавиа» возобновила чартерные рейсы в Алматы

Долгожданное событие для многих пассажиров. «Белавиа» возобновила регулярные рейсы из Минска в Алматы. Полетная программа была приостановлена три года назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. До этого направление пользовалось большой популярностью у пассажиров. Возвращение маршрута стало возможным благодаря успешным переговорам представителями двух стран. Теперь деловые и личные поездки станут значительно удобнее. Время в пути составит около 5 часов. Рейс удобен не только для прямых перелетов, но и для стыковки с рейсами по другим направлениям. О перелете по прямому пути – Даниил Дроботов.

Даниил Дроботов, корреспондент:

Познакомиться с Казахстаном, наладить деловые контакты или же просто навестить родных. Возобновление маршрута Минск – Алматы – Минск белорусы очень ждали. На первый рейс зарегистрировались более 100 человек. Наталья Солычиц летает в Алматы с 2022 года – навещает дочь. Ранее приходилось добираться с пересадками, чаще всего через Астану, из-за этого она тратила на дорогу около 10 часов. Благодаря возобновлению прямого рейса маршрут стал короче наполовину, а путь к близким гораздо проще и комфортнее.

Наталья Солычиц, пассажир рейса:

Я впервые лечу напрямую. Раньше я летела в Астану – 1 час 50. И потом еще где-то 4,5 часа из Астаны в Алматы. Поэтому ночью не высыпаешься. А в этот раз, я надеюсь, все будет быстро, классно. Возвращение Алматы в полетную программу «Белавиа» – событие значимое, ведь направление было заморожено более трех лет. Причиной отмены рейсов стали западные санкции, ограничившие обслуживание самолетов Boeing в ряде стран, в том числе и в Казахстане. Чтобы снова начать полеты по данному маршруту, была проделана большая работа.