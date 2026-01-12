Рейсы «Белавиа» из Минска на Пхукет будут выполняться на самых вместительных лайнерах Airbus А330-200

Из Минска на Пхукет теперь можно отправиться прямым рейсом. «Белавиа» начала выполнять полетную программу на курорт в Таиланде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из Минска на Пхукет теперь можно отправиться прямым рейсом. «Белавиа» начала выполнять полетную программу на курорт в Таиланде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Рейс из Национального аэропорта Минск отправился вечером 11 января. Ориентировочное время в пути до Пхукета составляет 10 часов, назад – около 11. Перелеты будут выполняться раз в 10-11 дней.
Екатерина Радишевская, начальник службы маркетинга и ВЭД авиакомпании «Белавиа»:
Полет осуществляется на нашем самом вместительном лайнере – Airbus А330-200 с компоновкой 281 пассажир и с полноценным бизнес-классом, в котором сиденья раскладываются в полноценную горизонтальную кровать.
Билеты на рейсы доступны в составе тур-пакета. Подробности перелета, стоимость и другую актуальную информацию можно уточнить у туристических операторов.
Мы очень рады, что сели, прилетели, отдохнули и обратно вернулись на Родину.
Сейчас так удобно! Когда я услышала по телевизору в новостях, что открыли рейсы, я была счастлива. А сейчас у нас такая волшебная сказка, зима. И волшебным образом попадем в сказку лета.
Дешевле, во-первых. А во-вторых, удобнее. Гораздо удобнее, потому что в Москву ехать 850 километров, а тут мы на машину сели – 3 часа, и мы на месте.
Напомним, с 8 января «Белавиа» также начала выполнять полетную программу в Паттайю.