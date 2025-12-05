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Из Шанхая в Буэнос-Айрес! Китайская авиакомпания запустила самый длинный прямой рейс в мире

05 декабря 2025 07:52
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Самый длинный прямой рейс в мире запустила авиакомпания China Eastern Airlines. Он соединит китайский Шанхай и аргентинский Буэнос-Айрес, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из Шанхая в Буэнос-Айрес! Китайская авиакомпания запустила самый длинный прямой рейс в мире-2

Маршрут протяженностью более 20 тысяч километров и полетом в 25 часов станет новой ключевой артерией между Азией и Южной Америкой. И впервые соедини два города на противоположных сторонах земного шара. В авиакомпании отмечают, что преимущества нового воздушного пути не ограничиваются одной лишь экономией времени. 

Из Шанхая в Буэнос-Айрес! Китайская авиакомпания запустила самый длинный прямой рейс в мире-4

Лю Янань, заместитель генерального менеджера департамента сетевого планирования и доходов China Eastern Airlines:
Рейсы будут выполняться на широкофюзеляжном самолете Boeing 777 под номерами MU-745 и MU-746. Два раза в неделю по понедельникам и четвергам они будут вылетать из Шанхайского международного аэропорта Пудун. Все путешествие займет около 25 часов 30 минут. Пассажиры получают преимущество от полета на одном самолете, что минимизирует время на стыковке и уменьшает последствия смены часовых поясов. 

Из Шанхая в Буэнос-Айрес! Китайская авиакомпания запустила самый длинный прямой рейс в мире-6

Максимилиано Постиго, пассажир из Аргентины:
Я живу в Шанхае уже более 20 лет, и теперь стану частью этого исторического первого рейса. Этот полет очень удобен. Это самый короткий из всех возможных рейсов в 25 часов. Это прекрасная возможность для налаживания связей, создания дружеских и партнерских отношений. Аргентинцы смогут приезжать в Китай по делам, а китайские друзья отправляются в Аргентину, чтобы увидеть наши фантастические и красивые туристические места.

Первый рейс оказался почти полностью заполнен, что свидетельствует о высоком спросе на новое межконтинентальное сообщение. Этот воздушный коридор также рассматривается как важная экономическая артерия с возможностью перевозки не только пассажиров, но и грузов. 

# Авиасообщение

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