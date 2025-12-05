Из Шанхая в Буэнос-Айрес! Китайская авиакомпания запустила самый длинный прямой рейс в мире

Маршрут протяженностью более 20 тысяч километров и полетом в 25 часов станет новой ключевой артерией между Азией и Южной Америкой. И впервые соедини два города на противоположных сторонах земного шара. В авиакомпании отмечают, что преимущества нового воздушного пути не ограничиваются одной лишь экономией времени.

Лю Янань, заместитель генерального менеджера департамента сетевого планирования и доходов China Eastern Airlines: Рейсы будут выполняться на широкофюзеляжном самолете Boeing 777 под номерами MU-745 и MU-746. Два раза в неделю по понедельникам и четвергам они будут вылетать из Шанхайского международного аэропорта Пудун. Все путешествие займет около 25 часов 30 минут. Пассажиры получают преимущество от полета на одном самолете, что минимизирует время на стыковке и уменьшает последствия смены часовых поясов.

Максимилиано Постиго, пассажир из Аргентины:

Я живу в Шанхае уже более 20 лет, и теперь стану частью этого исторического первого рейса. Этот полет очень удобен. Это самый короткий из всех возможных рейсов в 25 часов. Это прекрасная возможность для налаживания связей, создания дружеских и партнерских отношений. Аргентинцы смогут приезжать в Китай по делам, а китайские друзья отправляются в Аргентину, чтобы увидеть наши фантастические и красивые туристические места.

Первый рейс оказался почти полностью заполнен, что свидетельствует о высоком спросе на новое межконтинентальное сообщение. Этот воздушный коридор также рассматривается как важная экономическая артерия с возможностью перевозки не только пассажиров, но и грузов.