В начале января 2026-го «Белавиа» открывает прямые рейсы в Таиланд

Китайский остров Хайнань, Вьетнам и Шри-Ланка. Ранее полеты на такие расстояния не выполнялись.

Игорь Чергинец, генеральный директор авиакомпании «Белавиа»:

Это не предел, если говорить о планах, о будущем. Уже в следующем году, в начале января мы открываем рейсы в Таиланд – Утапао, это рядом с Паттайей, там поближе к Бангкоку, и Пхукет.