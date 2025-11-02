В начале января 2026-го «Белавиа» открывает прямые рейсы в Таиланд

Недавнее пополнение национального авиафлота сразу несколькими дальнемагистральными самолетами позволяет открывать новые маршруты и направления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Китайский остров Хайнань, Вьетнам и Шри-Ланка. Ранее полеты на такие расстояния не выполнялись.
Игорь Чергинец, генеральный директор авиакомпании «Белавиа»:
Это не предел, если говорить о планах, о будущем. Уже в следующем году, в начале января мы открываем рейсы в Таиланд – Утапао, это рядом с Паттайей, там поближе к Бангкоку, и Пхукет.
Число пассажиров увеличилось на 102% за год – гендиректор Национального аэропорта «Минск».