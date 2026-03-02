Белорусы застряли в ОАЭ: рейс из Дубая в Минск снова отложен

Ситуация на Ближнем Востоке остается крайне напряженной. Продолжаются ракетные удары, взрывы гремят в крупнейших городах региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за этого парализовано авиасообщение, в аэропортах застряли тысячи туристов. В том числе в Объединенных Арабских Эмиратах.

Алеся Иванова, корреспондент:

Вот уже третий день я, как и другие туристы, находящиеся на отдыхе в Эмиратах, пребываем в режиме ожидания. Сегодня должен был состояться мой рейс из Дубая в Минск, однако из-за закрытия воздушного пространства в Эмиратах он был отменен и перенесен на два дня позже.

Совсем недавно в Сети появилась информация о частичном возобновлении авиаперелетов из аэропорта Дубая. Но не будем забывать, что сейчас в Эмиратах застряли тысячи туристов. И когда удастся вернуться всем на родину, до сих пор неизвестно. Предлагаю послушать, что они говорят на этот счет.