Белорусы застряли в ОАЭ: рейс из Дубая в Минск снова отложен
Ситуация на Ближнем Востоке остается крайне напряженной. Продолжаются ракетные удары, взрывы гремят в крупнейших городах региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за этого парализовано авиасообщение, в аэропортах застряли тысячи туристов. В том числе в Объединенных Арабских Эмиратах.
На месте событий в Дубае работает наш корреспондент Алеся Иванова.
Алеся Иванова, корреспондент:
Вот уже третий день я, как и другие туристы, находящиеся на отдыхе в Эмиратах, пребываем в режиме ожидания. Сегодня должен был состояться мой рейс из Дубая в Минск, однако из-за закрытия воздушного пространства в Эмиратах он был отменен и перенесен на два дня позже.
Совсем недавно в Сети появилась информация о частичном возобновлении авиаперелетов из аэропорта Дубая. Но не будем забывать, что сейчас в Эмиратах застряли тысячи туристов. И когда удастся вернуться всем на родину, до сих пор неизвестно. Предлагаю послушать, что они говорят на этот счет.
Наталья Ярова, жительница города Кобленц (Германия):
В настоящее время мой рейс еще не отменен. Я должна завтра лететь вечером. Но думаю, что будет отменен, поэтому мы за свой счет продлили наше пребывание в этом отеле до пятницы.
Алеся Иванова:
К слову сказать, вынужденное пребывание в моем отеле, как я, так и другие туристы, должны оплачивать самостоятельно, несмотря на то, что власти Эмиратов обещали взять на себя все расходы. Что касается обстановки, то сегодня мы наблюдали несколько истребителей в небе. В целом паника уже утихла. Кафе, рестораны, такси и доставки работают в штатном режиме. Многие туристы по-прежнему ведут обычный образ жизни. Ну а я и часть отдыхающих остаемся в отеле для своей же безопасности.