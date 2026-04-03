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Европе грозит дефицит авиакеросина: поставки с Ближнего Востока могут прекратиться уже в апреле

03 апреля 2026 17:20
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Жить с дорогим дизелем европейцы кое-как приспосабливаются... Но на легковушке далеко не уедешь, а одним только топливным туризмом сыт не будешь. Впрочем экскурсии по соседским заправкам – единственное, что смогут позволить себе жители Евросоюза. Остальные достопримечательности – вне финансового маршрута, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

К примеру, нидерландские туроператоры уже вводят доплату €2,5 в день за автобусные поездки. Сильнее ударит логистический кризис по тем, кто решит лететь. Авиационный керосин, такая же жертва блокады Ормузского пролива, оказался в тисках острого дефицита.

Европа, которая импортирует более 40 % авиакеросина с Ближнего Востока, с начала конфликта столкнулась с ростом цен на этот вид топлива на 95 %. И это лишь начало. Последняя партия горючего прибудет в порт Роттердама 9 апреля, после чего поставки прекратятся. 

К началу мая, по прогнозам, в Европе останется лишь половина запасов. Авиакомпании уже готовят антикризисные сценарии. В наиболее уязвимом положении Великобритания. Руководство одной из крупнейших бюджетных авиалиний Европы заявило, что может отменить 10 % полетов в мае, июне и июле.

Европе грозит дефицит авиакеросина: поставки с Ближнего Востока могут прекратиться уже в апреле-2

Майкл О'Лири, генеральный директор Ryanair:
К примеру, на Пасху произошло резкое изменение. Многие европейские семьи, которые собирались в Азию в отпуск, остаются гораздо ближе к дому. Если цены на нефть вырастут, то традиционные немецкие, французские или голландские авиалинии, безусловно, попытаются ввести топливные сборы для рейсов, которые следуют на Ближний Восток или через него. Поэтому на месте тех, кто планирует отпуск, я бы забронировал билеты уже сегодня вечером, как можно скорее.

Напомним, ранее Великобритания взяла на себя роль координатора по разблокировке пролива, ведь от происходящего там страдают не только страны Европы. Лондон собирает делегации 35 стран. Индия уже заинтересована, а вот Штаты, хоть и, по последним заявлениям Трампа, намерены открыть пролив и сделать на этом состояние, подключаться к коллективной инициативе не намерены.

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# Международная политика # Авиасообщение

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