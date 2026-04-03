Европе грозит дефицит авиакеросина: поставки с Ближнего Востока могут прекратиться уже в апреле

Жить с дорогим дизелем европейцы кое-как приспосабливаются... Но на легковушке далеко не уедешь, а одним только топливным туризмом сыт не будешь. Впрочем экскурсии по соседским заправкам – единственное, что смогут позволить себе жители Евросоюза. Остальные достопримечательности – вне финансового маршрута, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К примеру, нидерландские туроператоры уже вводят доплату €2,5 в день за автобусные поездки. Сильнее ударит логистический кризис по тем, кто решит лететь. Авиационный керосин, такая же жертва блокады Ормузского пролива, оказался в тисках острого дефицита.

Европа, которая импортирует более 40 % авиакеросина с Ближнего Востока, с начала конфликта столкнулась с ростом цен на этот вид топлива на 95 %. И это лишь начало. Последняя партия горючего прибудет в порт Роттердама 9 апреля, после чего поставки прекратятся.

К началу мая, по прогнозам, в Европе останется лишь половина запасов. Авиакомпании уже готовят антикризисные сценарии. В наиболее уязвимом положении Великобритания. Руководство одной из крупнейших бюджетных авиалиний Европы заявило, что может отменить 10 % полетов в мае, июне и июле.