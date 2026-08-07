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Новости по тегу #Артур Карпович

Лукашенко: работа маркетплейсов законодательно не урегулирована. Чего ждем?
07 августа 2026 17:57

Лукашенко: работа маркетплейсов законодательно не урегулирована. Чего ждем?

МАРТ и торговые сети продлили скидку до 10% на ряд товаров для уязвимых категорий населения
09 июня 2026 17:03

МАРТ и торговые сети продлили скидку до 10% на ряд товаров для уязвимых категорий населения

Прорабатывается организация прямого авиарейса между Каиром и Минском
06 мая 2026 17:03

Прорабатывается организация прямого авиарейса между Каиром и Минском

Каково будущее электронных сигарет в Беларуси? Обсудили на совещании с Лукашенко
06 февраля 2026 17:22

Каково будущее электронных сигарет в Беларуси? Обсудили на совещании с Лукашенко

МАРТ и крупные торговые сети сохранят льготные цены на ряд товаров
29 декабря 2025 16:56

МАРТ и крупные торговые сети сохранят льготные цены на ряд товаров

«В мире всё быстро меняется». Карпович прокомментировал дорожную карту с Алжиром на два года
03 декабря 2025 17:30

«В мире всё быстро меняется». Карпович прокомментировал дорожную карту с Алжиром на два года

Лукашенко 2-3 декабря совершит официальный визит в Алжир
02 декабря 2025 05:57

Лукашенко 2-3 декабря совершит официальный визит в Алжир

За Wildberries Турчин ответит – Президент раскритиковал работу торговли на селе
26 августа 2025 17:45

За Wildberries Турчин ответит – Президент раскритиковал работу торговли на селе

«Баба Дуня сидит и тычет в айфон». Лукашенко о маркетплейсах в сельской местности
26 августа 2025 17:14

«Баба Дуня сидит и тычет в айфон». Лукашенко о маркетплейсах в сельской местности

В спорткомплексе «Раубичи» проходит открытый чемпионат Беларуси по настольному теннису среди ветеранов
02 мая 2025 18:48

В спорткомплексе «Раубичи» проходит открытый чемпионат Беларуси по настольному теннису среди ветеранов

В Минске прошло заседание совместной белорусско-алжирской комиссии
17 апреля 2025 18:20

В Минске прошло заседание совместной белорусско-алжирской комиссии

В Раубичах проходит ветеранский турнир по настольному теннису памяти Ефремова
11 мая 2024 18:05

В Раубичах проходит ветеранский турнир по настольному теннису памяти Ефремова