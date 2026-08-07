«Чего ждем, указаний Президента? Не исполняется? Напиши мне, кто не исполняет».
10-процентный бонус доступен пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям и малообеспеченным гражданам. В списке товаров со скидкой – базовый набор продуктов.
В Минске состоялось восьмое заседание Белорусско-Египетской торговой комиссии. Делегация из Каира подтвердила заинтересованность в расширении взаимодействия с Беларусью по ряду стратегических направлений.
Лукашенко: медики бьют тревогу из-за растущей популярности электронных сигарет, особенно среди нашей молодежи, студентов и школьников.
Право на скидку до 10 % имеют пенсионеры, люди с инвалидностью, многодетные и малообеспеченные семьи. Для ее получения необходимо оформить именную пластиковую карту соцподдержки.
По итогам работы решено подписать дорожную карту белорусско-алжирского сотрудничества на ближайшие два года. Спросите, почему на так мало? В условиях быстро меняющегося мира решено сконцентрироваться на тактике.
Александр Лукашенко и Президент Алжира Абдельмаджид Теббун проведут переговоры в узком и расширенном составах с акцентом на углубление торгово-экономического сотрудничества и реализацию взаимовыгодных двусторонних проектов.
В зале совещаний прозвучали названия монополистов в интернет-торговле.
Чтобы изучить настоящую картинку торговых услуг, министры даже переобуваются и меняют свой дресс-код.
Данный старт является последним этапом отбора на чемпионат Европы среди ветеранов, который примет Сербия в конце мая.
Будущее у белорусско-алжирского сотрудничества, несомненно, многообещающее. А скоро оно обретет еще более четкие контуры. Ведь до конца года в страну запланирован визит Александра Лукашенко.
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