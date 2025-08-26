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За Wildberries Турчин ответит – Президент раскритиковал работу торговли на селе

26 августа 2025 17:45
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Закрытие сельских магазинов, просроченная продукция на прилавках и спорные решения в области цифровизации. Вопросы эффективности системы торгового обслуживания населения в масштабах страны рассмотрели 26 августа на совещании у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В зале совещаний сегодня прозвучали названия монополистов в интернет-торговле. И важный момент – продвижение белорусских товаров. Потребительский патриотизм прививают и дешевыми кредитами, и рекламой, но есть нюансы. 

За Wildberries Турчин ответит – Президент раскритиковал работу торговли на селе-2

– А Wildberries это в основном импорт.
– Не в основном, а весь импорт.
– Ну это Турчин ответит за эти Wildberries и прочее. И за тот импорт, который они сюда не мытьем, так катаньем завозят.

За Wildberries Турчин ответит – Президент раскритиковал работу торговли на селе-4

– А доля отечественных товаров из года в год падает. И в этом году еще уменьшилась на 3,3 %, насколько я помню.
– Он же показывает, как всегда, витрину. Там красиво. А всесторонне оценить, как экономисту и человеку, который якобы в деревне живет, он не может. Там, где я живу, в деревне тоже в магазине есть все. 
– Не всегда. 
– Не всегда? Даже там? Ну хорошо, я схожу в этот магазин. У тебя там, по-моему, не один магазин. 

За Wildberries Турчин ответит – Президент раскритиковал работу торговли на селе-6

– Не один. 
– Ну слава богу. 
– А подальше – туда, в агрогородках. 
– Есть проблема, конечно. Никто же ее не отрицает. Просто надо сегодня определить механизмы, как это решать. 
– А еще миллиона три дай ей, и ей будет хорошо. Они зарплату ровненько разделят. Слушай, таких чудес, чтобы на топливо субсидировать, давать деньги.

«Вы там с ума посходили?» Лукашенко о закрытии образовательных учреждений на селе.

Развитие социальной инфраструктуры – это не только про торговлю, медицину, образование, ФАПы, школы, детские сады. Резервы для экономии Президент подсказал правительству. Не на людях же экономить.

За Wildberries Турчин ответит – Президент раскритиковал работу торговли на селе-8

Толочинский район, небольшая деревня, закрывают детский сад. Для родителей малышей – трагедия. Этот закрывают, до ближайшего 15 километров. На работу взрослые с 6-7 утра уезжают. Куда деваться детям?

За Wildberries Турчин ответит – Президент раскритиковал работу торговли на селе-10

Население около 400 человек, агрогородок. Но, к сожалению, в последнее время в нашем агрогородке закрываются многие учреждения, организации. Закрылась школа, один из магазинов закрылся.

За Wildberries Турчин ответит – Президент раскритиковал работу торговли на селе-12

Практически умирает деревня. Если не будет детского сада, школы нет. Просто даже не будет слышно ни одного единственного детского голоса в этой деревне.

За Wildberries Турчин ответит – Президент раскритиковал работу торговли на селе-14

Благодаря родителям, конечно, я думаю, мы еще останемся, будем работать дальше.

Проблема 5-7 человек уже проблема Президента. Понятно, этим обязаны заниматься на местном уровне, но базовые управленцы все пытаются подогнать под стандарты. А надо принимать решения с человеческим подходом, всесторонне изучить вопрос. Ну разве не слышали, о чем говорит Президент?

За Wildberries Турчин ответит – Президент раскритиковал работу торговли на селе-16

С другой стороны, к TikTok-обращениям к Первому есть вопросы. У властей не должно быть равнодушия, а у блогеров – наглого иждивенчества. И необходима мудрость, чтобы отличить одно от другого.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
«Тиктокаются», что где-то крысы пробежали. Ай, Президент, крысы побежали. Так что, Президент поедет крыс ловить?! Это же вы там на месте с мусорками разобраться не можете, и у вас крысы бегают. В противном случае не бегали бы. Поэтому я это все понимаю.

За Wildberries Турчин ответит – Президент раскритиковал работу торговли на селе-18

Артур Карпович, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Здесь надо на это делать тоже скидку. Но потребитель для нас – это самый главный на сегодняшний день человек, который характеризует нашу работу.

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# Торговля в Беларуси # Белкоопсоюз # Александр Лукашенко # Артур Карпович

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