За Wildberries Турчин ответит – Президент раскритиковал работу торговли на селе

Закрытие сельских магазинов, просроченная продукция на прилавках и спорные решения в области цифровизации. Вопросы эффективности системы торгового обслуживания населения в масштабах страны рассмотрели 26 августа на совещании у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В зале совещаний сегодня прозвучали названия монополистов в интернет-торговле. И важный момент – продвижение белорусских товаров. Потребительский патриотизм прививают и дешевыми кредитами, и рекламой, но есть нюансы.

– А Wildberries это в основном импорт.

– Не в основном, а весь импорт.

– Ну это Турчин ответит за эти Wildberries и прочее. И за тот импорт, который они сюда не мытьем, так катаньем завозят.

– А доля отечественных товаров из года в год падает. И в этом году еще уменьшилась на 3,3 %, насколько я помню.

– Он же показывает, как всегда, витрину. Там красиво. А всесторонне оценить, как экономисту и человеку, который якобы в деревне живет, он не может. Там, где я живу, в деревне тоже в магазине есть все.

– Не всегда.

– Не всегда? Даже там? Ну хорошо, я схожу в этот магазин. У тебя там, по-моему, не один магазин.

– Не один.

– Ну слава богу.

– А подальше – туда, в агрогородках.

– Есть проблема, конечно. Никто же ее не отрицает. Просто надо сегодня определить механизмы, как это решать.

– А еще миллиона три дай ей, и ей будет хорошо. Они зарплату ровненько разделят. Слушай, таких чудес, чтобы на топливо субсидировать, давать деньги. «Вы там с ума посходили?» Лукашенко о закрытии образовательных учреждений на селе. Развитие социальной инфраструктуры – это не только про торговлю, медицину, образование, ФАПы, школы, детские сады. Резервы для экономии Президент подсказал правительству. Не на людях же экономить.

Толочинский район, небольшая деревня, закрывают детский сад. Для родителей малышей – трагедия. Этот закрывают, до ближайшего 15 километров. На работу взрослые с 6-7 утра уезжают. Куда деваться детям?

Население около 400 человек, агрогородок. Но, к сожалению, в последнее время в нашем агрогородке закрываются многие учреждения, организации. Закрылась школа, один из магазинов закрылся.

Практически умирает деревня. Если не будет детского сада, школы нет. Просто даже не будет слышно ни одного единственного детского голоса в этой деревне.

Благодаря родителям, конечно, я думаю, мы еще останемся, будем работать дальше. Проблема 5-7 человек уже проблема Президента. Понятно, этим обязаны заниматься на местном уровне, но базовые управленцы все пытаются подогнать под стандарты. А надо принимать решения с человеческим подходом, всесторонне изучить вопрос. Ну разве не слышали, о чем говорит Президент?