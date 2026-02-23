«Динамо-Минск» одолело новгородское «Торпедо» в матче КХЛ

Минское «Динамо» одержало победу в матче очередной выездной серии регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Вторую остановку подопечные Дмитрия Квартальнова сделали в Нижнем Новгороде, где встречались с местным «Торпедо». Обе команды гарантировали себе выход в плей-офф Кубка Гагарина. Но от этого дуэль не стал менее интересной. Первый период с минимальным перевесом остался за соперниками и это несмотря на то, что «зубры» перебросали своих оппонентов почти в три раза. Во второй двадцатиминутке дружины подарили настоящую голевую феерию и на двоих забросили 6 шайб, но численный перевес оказался на стороне минчан. За белорусский клуб отличились Егор Бориков, Алекс Лимож, Илья Усов и Сэм Энас. Заключительная треть также подарила немало ярких моментов, но в противовес предыдущей получилась не результативной. Коллективы оставили свои ворота на замке, а заработанного ранее преимущества хватило «Динамо» для победы – 4:3. В этом сезоне «Торпедо» еще ни разу не обыгрывало «зубров».

Следующий поединок подопечные Дмитрия Квартальнова проведут также на выезде в предстоящую среду, 25 февраля, против аутсайдера Западной конференции – «Сочи».