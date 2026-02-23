Об использовании родного языка, попытках спекуляций і пра лобоў да мовы – собрали мнения экспертов

Моўны фактор. Почему вопросы языковой самоидентификации взрывоопасны для общества? Как прививают любовь к родному слову в школах? И где лингвистический триггер стал спусковым крючком для протестов и войн? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты обсудили использование родного языка. Не должно быть дискриминации в отношении русского языка и беларускай мовы Алена Сырова, СТВ:

Насколько часто приходится сталкиваться с обращением к вам на белорусском языке? У вас возникает пунктик, что вам звонит кто-то из нетоварищей? Стоит ли в начальной школе уделять больше внимания изучению беларускай мовы? Ответил замминистра образования.

Александр Лукьянов, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Не могу сказать, что вопрос стоит остро. Действительно, и события 2020 года, и попытки беглых взять этот аргумент за основу, впоследствии его использовать, повлияли на часть сознания наших граждан, и люди как минимум прислушиваются и присматриваются. Вместе с тем мы не то что не должны, это наша адметная рыса. Наш язык, родная белоруская мова, якую мы шануем, – это то, что завещано нам предками. И эту повестку, которую они пытаются использовать... А что им еще делать? Они пытаются манипулировать и сознанием людей, и в том числе нашей роднай беларускай мовай, которую мы никогда не насаждали. Очень часто и молодые люди, изучая мову, – для них это очень важная отличительная особенность того, что они образованы. Ведь показатель образованности – знание. У нас два государственных языка, и нам комфортно общаться на разных языках, но чаще, конечно, мы используем русскую речь. Вместе с тем острого вопроса и попыток манипулировать государственными органами нет. Потому что есть четкое законодательство. Мы четко регулируем. Не должно быть дискриминации как в отношении русского языка, так и в отношении белорусской мовы. Минск – город какого языка? Кирилл Казаков, СТВ:

Минск – город какого языка и пытаются ли качать в какую-то сторону?

Александр Лукьянов:

У нас заработал такой ресурс, как идеологическая инспекция, где мы подключаем и граждан к вопросам, связанным с жизнедеятельностью города, не только в идеологических аспектах, это и реклама, объявления. В этом отношении Минск – это город наших государственных языков, где каждый волен общаться на том языке, на котором ему комфортно. Сейчас баланс, который сформирован решением, принятым на референдуме нашим народом, вот его нарушать нельзя. И каждая попытка что-то пересмотреть, перекрутить, вызывает дополнительное социальное напряжение, которое очень выгодно нашим оппонентам. Сегодня проводится масштабная проверка наших Вооруженных Сил. Мы знаем, что непросто. Это внутренние попытки подцепить. Яркий тезис в передаче «Суровый взгляд» сказал министр информации Марат Марков. Как те, кто говорят о том, что недостаточно белорусского, так и те, кто говорят – недостаточно русского – это люди, близкие к термину «экстремисты» в будущем. Будущее мовы, проблемы билингвизма. Есть ли они в Беларуси и как не расколоть общество? Интервью с Марковым. Подрастающее поколение не хочет размаўляць па-беларуску до одного момента Алена Сырова:

В чем вопрос? Это новая поколенческая отличительная черта, что они в принципе ничем не интересуются? Или беларускую мову стали плохо преподавать?