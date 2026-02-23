Премьер-министр Литвы объявила демографический кризис угрозой национальной безопасности

Демографический кризис – угроза национальной безопасности Литвы. Об этом заявила премьер-министр страны Инга Ругинене. И основания для этого действительно есть. Сегодня рождаемость в республике – одна из самых низких во всем Евросоюзе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно официальным прогнозам, к 2050 году население страны сократится еще на 210 тысяч человек, а к концу века на четверть. Ежегодно литовцев становится меньше на 20 тысяч. Власти попытались решить проблему рублем – ввели выплаты в полторы тысячи евро за каждого новорожденного. Но эффект оказался почти незаметным. И самое страшное для литовских стратегов это то, что скоро банально станет некем пополнять армейские ряды.