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Премьер-министр Литвы объявила демографический кризис угрозой национальной безопасности

23 февраля 2026 19:55
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Демографический кризис – угроза национальной безопасности Литвы. Об этом заявила премьер-министр страны Инга Ругинене. И основания для этого действительно есть. Сегодня рождаемость в республике – одна из самых низких во всем Евросоюзе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно официальным прогнозам, к 2050 году население страны сократится еще на 210 тысяч человек, а к концу века на четверть. Ежегодно литовцев становится меньше на 20 тысяч. Власти попытались решить проблему рублем – ввели выплаты в полторы тысячи евро за каждого новорожденного. Но эффект оказался почти незаметным. И самое страшное для литовских стратегов это то, что скоро банально станет некем пополнять армейские ряды.

# Международная политика

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