«В мире всё быстро меняется». Карпович прокомментировал дорожную карту с Алжиром на два года

Беларусь и Алжир договорились об укреплении дружбы и партнерства между странами, а еще приняли дорожную карту сотрудничества на ближайшие два года. Вот главный итог переговоров на высшем уровне, которые 3 декабря прошли в столице этого североафриканского государства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большинство договоренностей были достигнуты в предыдущие дни, во время бизнес-форума, и все же кое-что дошлифовывали прямо в кулуарах. По итогам работы решено подписать дорожную карту белорусско-алжирского сотрудничества на ближайшие два года. Спросите, почему на так мало? В условиях быстро меняющегося мира решено сконцентрироваться на тактике.

Артур Карпович, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Деньги любят тишину, поэтому мы не будем в дорожной карте прописывать конкретные контракты со сроками исполнения. Наверное, это было бы неправильно, но основные направления закрепленных, кто за какие направления отвечает, в дорожной карте надо определить с конкретными сроками исполнения. Два года. В мире все так быстро меняется, и делать дорожную карту на пять лет, наверное, смысла большого и нет. Дорожная карта должна быть на ближайшую перспективу. Люди восточные – очень аккуратные. Их история немножко «побила» со стороны европейцев. Поэтому они настороженно относятся. Но когда они видят, что ты с открытой душой, с открытым сердцем, то тогда и отношение к тебе соответствующее.

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