Бойцы невидимого фронта – в регионах поздравляли работников, которые трудятся на буреломах
Без поздравлений сегодня не остались и бойцы невидимого фронта – работники лесхозов, которые продолжают бороться с последствиями буреломов и не просто заготавливать, а буквально добывать древесину на самых сложных участках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Таким образом, по стране разработано около трети труднодоступных локаций. И сейчас очень важно не упустить время: морозы сковали болота, и техника, наконец, может там работать.
Репортаж Юлии Мычки.
Лес – не самое привычное место для поздравлений и подарков. Однако сегодня они здесь как нельзя кстати. В Быховском районе сегодня поздравляли работников, которые трудятся на буреломах – самых сложных и труднодоступных участках. Обеденный перерыв здесь выдался необычным. Адресные слова от министра лесного хозяйства, грамоты и подарки вручали тем, кто в морозы и снегопады остается в строю не самого очевидного, но важного для всей страны фронта.
Владимир Сиротин, генеральный директор Могилевского государственного производственного лесохозяйственного объединения:
Конечно, хотелось им создать какого-то праздника, чтобы люди понимали и чувствовали, что их никто не забывает, и сегодня создать им такое радостное настроение. Соответственно, мы думаем, что после этого выработка, наоборот, увеличится. То есть это даст какой-то толчок и символ для лучшей работы.
Из полутора тысяч гектаров труднодоступных буреломов в Могилевской области разработано уже почти половина. Больше всего досталось Быховскому району. Именно сюда стянуты основные силы. Помощь здесь – фактически всебелорусская: на подмогу местным сотрудникам лесхоза приехали коллеги из Витебской, Минской и Гродненской областей.
Работать сложно. Устойчивый минус дал плюс: мороз сковал трясину, позволив навести временные мосты и дороги. Техника наконец смогла зайти в самую пучину заболоченных мест. Однако плотная шапка снега заставляет двигаться почти вслепую. Вальщики и машинисты буквально на ощупь ищут стволы, которые ушли в сугробы.
Подробности в видео.