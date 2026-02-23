Бойцы невидимого фронта – в регионах поздравляли работников, которые трудятся на буреломах

Без поздравлений сегодня не остались и бойцы невидимого фронта – работники лесхозов, которые продолжают бороться с последствиями буреломов и не просто заготавливать, а буквально добывать древесину на самых сложных участках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким образом, по стране разработано около трети труднодоступных локаций. И сейчас очень важно не упустить время: морозы сковали болота, и техника, наконец, может там работать. Репортаж Юлии Мычки.

Лес – не самое привычное место для поздравлений и подарков. Однако сегодня они здесь как нельзя кстати. В Быховском районе сегодня поздравляли работников, которые трудятся на буреломах – самых сложных и труднодоступных участках. Обеденный перерыв здесь выдался необычным. Адресные слова от министра лесного хозяйства, грамоты и подарки вручали тем, кто в морозы и снегопады остается в строю не самого очевидного, но важного для всей страны фронта.

Владимир Сиротин, генеральный директор Могилевского государственного производственного лесохозяйственного объединения:

Конечно, хотелось им создать какого-то праздника, чтобы люди понимали и чувствовали, что их никто не забывает, и сегодня создать им такое радостное настроение. Соответственно, мы думаем, что после этого выработка, наоборот, увеличится. То есть это даст какой-то толчок и символ для лучшей работы. Из полутора тысяч гектаров труднодоступных буреломов в Могилевской области разработано уже почти половина. Больше всего досталось Быховскому району. Именно сюда стянуты основные силы. Помощь здесь – фактически всебелорусская: на подмогу местным сотрудникам лесхоза приехали коллеги из Витебской, Минской и Гродненской областей.