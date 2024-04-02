В России и Беларуси празднуют День единения народов: как отметили событие в Уфе?

Многочисленные мероприятия в честь празднования Дня единения народов проходят и по всей России, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Благодаря нашим коллегам сейчас сможем узнать, как отметили событие в столице Башкортастана.

Сергей Прохоров, ведущий: На связи с нами телеканал «Вся Уфа», там в студии новостей работает Тимур Ахметьянов. Приветствуем!

Тимур Ахметьянов, в едущий н овостей т елеканала «Вся Уфа»: На связи «Вся Уфа». День единения народов России и Беларуси сегодня также с размахом отметили в Башкортостане. Связи между нашими республиками крепнут. Свидетельство тому – многочисленные двусторонние визиты в рамках сотрудничества в бизнесе, промышленности, культуре и экологии. К тому же именно у нас, в Башкирии, находится отделение посольства Беларуси, которое охватывает шесть российских регионов. Крепкая дружба сложилась и в сфере журналистики. Символично, что в этом году заключено соглашение о сотрудничестве между телекомпанией «Вся Уфа» и белорусскими коллегами канала СТВ.

Растут и укрепляются и культурные, и экономические связи между республиками. Представители посольства Беларуси отмечают: несмотря на санкционное давление, товарооборот растет, появляются совместные производства и предприятия. На улицах Уфы нередко можно встретить грузовую технику Минского автомобильного завода.

Артур Карпович, р уководитель о тделения п осольства Беларуси в Уфе в России: Вы знаете, что открыли с участием премьер-министра Беларуси осенью 2023 года завод «Амкадор-Агидель» по производству зерносушильных комплексов. Уфимский трамвайно-троллейбусный завод строится. Заложили капсулы под строительство завода по специальной дорожной технике.

Жанна Хализова, г лавный с пециалист ф илиала Дома д ружбы н ародов Башкортостана (Россия) – Белорусского и сторико- к ультурного ц ентра: Так что связи хорошие. И благодаря поддержке Беларуси и Башкортостана у нас проходят творческие стажировки в Беларуси, отсюда идут мастера туда, получают там опыт и здесь уже передают детям.

Тимур Ахметьянов:

Частыми стали и двусторонние визиты. Так, недавно делегация Башкирии посещала Беларусь в рамках делового сотрудничества. Минск – город побратим Уфы. Поэтому и празднование 450-летия столицы Башкирии посетит большая делегация из белорусской столицы.

И я от лица дружественного Башкортостана приглашаю всех жителей братской республики посетить Уфу в дни празднования юбилея.

Сергей Прохоров:

Обязательно воспользуемся приглашением. Спасибо за информацию нашим коллегам с телеканала «Вся Уфа».