В Минске прошло заседание совместной белорусско-алжирской комиссии

Первое заседание совместной белорусско-алжирской комиссии состоялось в Минске. На повестке – торгово-экономическое и научно-техническое взаимодействие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В сравнении с 2023 годом партнеры заметно нарастили товарооборот, если быть точным – в 16 раз. Наторговали на 50 миллионов долларов.

И на этом потенциал стран не исчерпывается, заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Артур Карпович. Открытие прямого авиасообщения, совместные предприятия, межпарламентское взаимодействие. Стороны рассмотрели широкий спектр направлений, по которым можно и нужно работать. Как и у Зимбабве, огромный интерес у алжирских партнеров к отечественной технике. В разработке – вопрос об организации сборочного производства МАЗ на территории страны.

Артур Карпович, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси: Есть интерес и к восстановлению производства белорусских тракторов МТЗ на территории Алжира. По производству фронтальных погрузчиков БЕЛАЗа. Конечно, все эти проекты, безусловно, интересны нашим партнерам и друзьям.

Юсуф Шерфа, министр сельского хозяйства, развития сельских территорий и рыболовства Алжира:

Уверен, что наше сотрудничество будет проходить успешно в разных областях экономической, торговой, научной деятельности. Мы всегда были заинтересованы в сельскохозяйственной технике, созданной в Беларуси, в частности тракторах. Знаем, что Беларусь известна своими компетенциями в этой области. И сейчас мы ведем речь о совместном предприятии по сборке сельскохозяйственной техники. Уверен, у нас есть будущее в этой области.

Будущее у белорусско-алжирского сотрудничества, несомненно, многообещающее. А скоро оно обретет еще более четкие контуры. Ведь до конца года в страну запланирован визит Александра Лукашенко. Стороны уже формируют пакет документов для подписания и реализации намеченных планов.