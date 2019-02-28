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Лекарства для белорусов стали доступнее? В МАРТ рассказали, как изменились цены на препараты

28 февраля 2019 13:40
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Новости Беларуси. 28 февраля о доступности лекарств для белорусов вновь говорили в Минске. Перед Министерством антимонопольного регулирования, в частности, стоит вопрос – продолжать ли эксперимент по референтному ценообразованию? То есть когда сравнивается стоимость препарата в соседних государствах и устанавливается его предельная отпускная цена.

Лекарства для белорусов стали доступнее? В МАРТ рассказали, как изменились цены на препараты-1

Первыми в эту группу уже попали препараты для лечения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лекарства для белорусов стали доступнее? В МАРТ рассказали, как изменились цены на препараты-4

Артур Карпович, первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
По результатам проведенного анализа видно, что до 65 % на определенные наименования цены в Республике Беларусь снижены. Часть препаратов осталась на том же уровне. А если и было где-то увеличение на цены лекарственных средств – онкологических или сердечно-сосудистых – то это было в пределах уровня индекса потребительских цен – до 5,5 %.

Лекарства для белорусов стали доступнее? В МАРТ рассказали, как изменились цены на препараты-7

Лекарства для белорусов стали доступнее? В МАРТ рассказали, как изменились цены на препараты-9

Напомним, в 2018 году по поручению Президента Министерство антимонопольного регулирования провело анализ рынка лекарственных средств. Так, был выявлен ряд проблем, главные из которых – разница в цене и ассортименте по сравнению с соседними странами.

Лекарства для белорусов стали доступнее? В МАРТ рассказали, как изменились цены на препараты-12

# Белорусские лекарства # Экономика # Артур Карпович # Фотофакт

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