Лекарства для белорусов стали доступнее? В МАРТ рассказали, как изменились цены на препараты

Новости Беларуси. 28 февраля о доступности лекарств для белорусов вновь говорили в Минске. Перед Министерством антимонопольного регулирования, в частности, стоит вопрос – продолжать ли эксперимент по референтному ценообразованию? То есть когда сравнивается стоимость препарата в соседних государствах и устанавливается его предельная отпускная цена.

Первыми в эту группу уже попали препараты для лечения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Артур Карпович, первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

По результатам проведенного анализа видно, что до 65 % на определенные наименования цены в Республике Беларусь снижены. Часть препаратов осталась на том же уровне. А если и было где-то увеличение на цены лекарственных средств – онкологических или сердечно-сосудистых – то это было в пределах уровня индекса потребительских цен – до 5,5 %.