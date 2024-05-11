В Раубичах проходит ветеранский турнир по настольному теннису памяти Ефремова
Возможность проверить свои силы в игре и увидеть праздничную Беларусь. На базе республиканского центра олимпийской подготовки «Раубичи» состоялся турнир по настольному теннису среди ветеранов памяти Владимира Ефремова, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В 2024 году на старт заявились 193 спортсмена из Беларуси, России и Казахстана. Принять участие в турнире ветеранов могли игроки от 30 лет. Самому старшему – больше 80. Несмотря на возраст и возможность участия для начинающих, за медали боролись и мастера спорта СССР, которые задали высокую планку.
Георгий Рубинштейн, участник турнира (Калининград), чемпион Европы среди ветеранов:
Раз семь-восемь участвовал на этом турнире. Это хороший ветеранский турнир, здесь всегда есть ряд сильных игроков. Мы всегда боремся, играем. Очень приятно приезжать сюда.
Соревнования проводились в одиночном и парном разрядах. Победителей среди мужчин и женщин определяли в 12 возрастных категориях. В парном разряде среди мужчин награду высшей пробы получили Емельянов и Куценко, среди женщин – Кокорева и Иванова.
Для многих участников турнир стал не только проверкой сил, но и возможностью встретить старых друзей и завести новые знакомства.
Артур Карпович, председатель Минского городского отделения Федерации настольного тенниса:
Это определенная каста людей, настольный теннис, которые сплочены вот этим видом спорта. Они из года в год только укрепляются и ездят от турнира к турниру. Такой ветеранский турнир проводится не только в Республике Беларусь. Он проводится во многих городах Российской Федерации. И все эти спортсмены друг друга знают уже много лет. Особенность в том, что это, наверное, определенная категория людей, которая живет этим видом спорта.
Валерий Лыткин, участник турнира (г. Якутск):
В теннис играю недавно, всего второй год играю. А вообще я борец вольного стиля. Я знаю белорусский народ, это очень гостеприимный народ, очень чудесная страна. Мне очень приятно сюда приехать.
Турнир проходит уже на протяжении 25 лет. Зимой одноименные соревнования проводятся среди молодежи.