В Раубичах проходит ветеранский турнир по настольному теннису памяти Ефремова

Возможность проверить свои силы в игре и увидеть праздничную Беларусь. На базе республиканского центра олимпийской подготовки «Раубичи» состоялся турнир по настольному теннису среди ветеранов памяти Владимира Ефремова, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В 2024 году на старт заявились 193 спортсмена из Беларуси, России и Казахстана. Принять участие в турнире ветеранов могли игроки от 30 лет. Самому старшему – больше 80. Несмотря на возраст и возможность участия для начинающих, за медали боролись и мастера спорта СССР, которые задали высокую планку.

Георгий Рубинштейн, участник турнира (Калининград), чемпион Европы среди ветеранов:

Раз семь-восемь участвовал на этом турнире. Это хороший ветеранский турнир, здесь всегда есть ряд сильных игроков. Мы всегда боремся, играем. Очень приятно приезжать сюда.

Соревнования проводились в одиночном и парном разрядах. Победителей среди мужчин и женщин определяли в 12 возрастных категориях. В парном разряде среди мужчин награду высшей пробы получили Емельянов и Куценко, среди женщин – Кокорева и Иванова. Для многих участников турнир стал не только проверкой сил, но и возможностью встретить старых друзей и завести новые знакомства.

Артур Карпович, председатель Минского городского отделения Федерации настольного тенниса:

Это определенная каста людей, настольный теннис, которые сплочены вот этим видом спорта. Они из года в год только укрепляются и ездят от турнира к турниру. Такой ветеранский турнир проводится не только в Республике Беларусь. Он проводится во многих городах Российской Федерации. И все эти спортсмены друг друга знают уже много лет. Особенность в том, что это, наверное, определенная категория людей, которая живет этим видом спорта.