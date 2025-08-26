«Баба Дуня сидит и тычет в айфон». Лукашенко о маркетплейсах в сельской местности

Закрытие сельских магазинов, просроченная продукция на прилавках и спорные решения в области цифровизации. Вопросы эффективности системы торгового обслуживания населения в масштабах страны рассмотрели 26 августа на совещании у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Артур Карпович, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси: На 1 января 25 года в республике функционировало почти 86 тысяч розничных торговых объектов. Их ежегодное количество увеличивается в среднем на 1,5 %. В деревнях у нас практически остается неизменным. За последние 5 лет уменьшилось на 1,5% за 5 лет.

– Я же посещаю эти магазины не как министр, а как обычный, рядовой. – А что ты говоришь? Они не знают, что ты министр. – Некоторые знают, некоторые нет. У меня есть велосипед. Я подъехал в магазин на велосипеде в шортах грязных. – Я постираю тебе шорты. – Не надо. Я говорю про то, что я не оторван от жизни. Я вижу, как развивается торговля, в сельской местности в том числе. Да, есть проблемы, никто их не отрицает, но идет постепенное замещение объектов Белкоопсоюза. – Артур, нас не будет с тобой, когда ты все заместишь. А люди хотят уже сегодня и завтра нормально жить. – Четвертая часть Белкоопсоюза только осталась.

– Идет замещение на электронную торговлю, которая активно развивается в стране.

– Ну да, баба Дуня сидит и тычет в «айфон».

Интересы условной бабы Дуни должны быть соблюдены. С этой позицией глава государства задал очень много неудобных вопросов тем, у кого на лацкане пиджака значок дзяржслужбы.

Артур Карпович:

После развала Советского Союза, в отличие от других стран бывшего СССР, нам удалось сохранить костяк потребительской кооперации на селе, которая до сегодняшнего дня продолжает работать. Да, ее количество сокращается, это мы признаем, но туда приходит частный, малый бизнес, открываются новые предприятия, общества с ограниченной ответственностью.

– Ну-ну-ну-ну-ну. Пришел частник.

– Они сдали этот объект. Пришел частник.

– А почему вы не задействуете опыт частника, тот же Белкоопсоюз, госторговля, как его называли раньше или сейчас? Почему вы не задействовали его опыт и не сделали вы это?

– У него первый объект, у этого частника. Чтобы он пришел туда, мы создали все условия на уровне государства, в том числе и 345-й указ подписали вы. Условия созданы, просто надо время, чтобы они туда приходили. Помимо этого, второй объект открылся в деревне, частный. И они между собой начинают уже конкурировать.

– Это когда ложитесь спать, вы так думаете.

– Я не думаю.

– Так конкурируют, аж глаза на лоб повылазили.

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