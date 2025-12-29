МАРТ и крупные торговые сети сохранят льготные цены на ряд товаров
Приятный бонус для наиболее уязвимых категорий граждан. Министерство антимонопольного регулирования и торговые сети договорились продлить социальные скидки. Соглашение будет действовать 6 месяцев. Таким образом, льготные цены на базовый набор продуктов будут сохранены в первой половине 2026 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Право на скидку до 10 % имеют пенсионеры, люди с инвалидностью, многодетные и малообеспеченные семьи. Для ее получения необходимо оформить именную пластиковую карту соцподдержки. Программа, стартовавшая в начале 2022 года, доказала свою эффективность и масштаб. Уже выдано более 2,5 миллиона таких карт.
Сниженная стоимость распространяется на социально значимые товары: хлеб, муку, крупы, макаронные изделия, овсяные хлопья, мясо, молочную продукцию, овощи и фрукты. Общая сумма предоставленных льгот за все время действия программы превысила 150 миллионов рублей.
Наталия Шаблинская, директор Ассоциации розничных сетей:
Очень ценим своих покупателей. Мы понимаем, как сегодня формируется обстановка внутри даже первоначальной ячейки. И мы понимаем, что есть люди, которые хотят заботы. Вот это то минимальное, что мы можем сегодня предложить.
Артур Карпович, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Люди видят стабильность развития государства, они понимают, что в течение полугода никаких шоковых терапий мы не ожидаем. Мы доверяем друг другу, бизнес доверяет государству, государство старается доверять бизнесу.
Мы двигаемся во всех направлениях, не только в социально незащищенных слоях населения, но и в оказании поддержки по мере возможности нашим производителям, показывая, что белорусское – оно хорошее, оно качественное, оно свое, родное.
Отметим, проект остается максимально доступным для граждан по всей стране. В нем участвуют 13 ведущих торговых сетей, магазины которых представлены во всех регионах Беларуси.