МАРТ и крупные торговые сети сохранят льготные цены на ряд товаров

Приятный бонус для наиболее уязвимых категорий граждан. Министерство антимонопольного регулирования и торговые сети договорились продлить социальные скидки. Соглашение будет действовать 6 месяцев. Таким образом, льготные цены на базовый набор продуктов будут сохранены в первой половине 2026 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Право на скидку до 10 % имеют пенсионеры, люди с инвалидностью, многодетные и малообеспеченные семьи. Для ее получения необходимо оформить именную пластиковую карту соцподдержки. Программа, стартовавшая в начале 2022 года, доказала свою эффективность и масштаб. Уже выдано более 2,5 миллиона таких карт.

Сниженная стоимость распространяется на социально значимые товары: хлеб, муку, крупы, макаронные изделия, овсяные хлопья, мясо, молочную продукцию, овощи и фрукты. Общая сумма предоставленных льгот за все время действия программы превысила 150 миллионов рублей.