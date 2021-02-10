«Наша задача рассказать об инструменте». Беларусь и Удмуртия намерены увеличить товарооборот за счет использования биржевой торговли

Новости Беларуси. Беларусь и Удмуртия намерены увеличить товарооборот за счет более активного использования биржевой торговли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Прямые связи с субъектами Российской Федерации являются основой торгово-экономического взаимодействия и фундаментом отношений между странами. Беларусь как экспортоориентированная страна готова активнее выходить на рынок Удмуртии, тем более что есть что предложить. За 2020 год товарооборот Беларуси и Удмуртии составил 184,5 миллиона долларов или 112,5% к уровню 2019 года.

Артур Карпович, руководитель Отделения Посольства Республики Беларусь в г. Уфа:

Что касается непосредственно биржевой торговли, то это направление, которое может послужить дополнительным инструментом по увеличению объемов взаимной торговли, а также расширении перечня товаров, работ, услуг необходимым сторонам. Активнее использовать возможности биржи призвал и торговый представитель России в Беларуси Юрий Золотарев.

Юрий Золотарев, торговый представитель Российской Федерации в Республике Беларусь:

Если я не ошибаюсь, то зарегистрировано на площадке около 25 тысяч различных компаний – как резидентов и нерезидентов. Нам очень приятно, что каждая десятая компания представляет Российскую Федерацию. Заместитель председателя правительства Удмуртской Республики Михаил Хомич выразил готовность оказать содействие в информировании деловых кругов Удмуртии о преимуществах биржевого механизма.