Каково будущее электронных сигарет в Беларуси? Обсудили на совещании с Лукашенко

Экономика в современных непростых условиях требует точных решений и жесткой ответственности – за каждое предприятие, за каждый рубль и в конечном счете за благополучие людей. Именно с этой позиции 6 февраля Александр Лукашенко провел совещание с руководством Совета Министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В фокусе – ключевые болевые точки: от финансового оздоровления предприятий и выплаты зарплат до дисциплины в сельском хозяйстве, энергосбережения и защиты здоровья нации. Государство меньше всего заинтересовано в дискомфорте граждан или низком качестве их жизни, чего не скажешь о самих белорусах, которые часто сознательно вредят сами себе. Речь о пагубных привычках. Никто никому не читает морали, и все же тенденция тревожная, а значит, надо реагировать.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Медики бьют тревогу из-за растущей популярности электронных сигарет, особенно среди нашей молодежи, студентов и школьников. Все чаще звучат призывы ограничить и даже тотально запретить их производство и оборот. Не сформируем ли подпольную какую-то торговлю? Помню, когда мы вводили эти электронные, стоял вопрос, что в России эта зараза уже существует. Границ у нас нет. Мы можем не вводить. Но кому мы добро сделаем? Оттуда завезут. Уже завозили сколько хотели и сколько надо. Ну, решили выровнять ситуацию. Или нет? И вдруг появляется эта тема. Я так понимаю, что мы должны сегодня принять решение, быть или не быть. Я вообще-то в куреве слабо разбираюсь, как и в алкоголе. Поэтому хотелось бы от специалистов, которые или курят, или вникли в эту тему, чтобы объяснили, что это такое. Говорят, что это хуже, чем табак. Послушаем и примем соответствующее решение. Самое главное, я категорический противник как алкоголя, так и курения. Но курение – это ужас. Ну выпил там 100 грамм… Кто не пьет? Пьют. А курить – гробить свое здоровье, когда медики уже точно знают, что рак легкого – первопричина – это курение. Попробуем найти равновесие. Давайте обсудим и примем, как я уже сказал, соответствующее решение.

Те, кто далек от этой табачной истории наверняка и не знают всего арсенала курильщиков, который пришел на смену привычным сигарам и сигаретам. Только часть из них продемонстрировали прямо на совещании... – Это под язык. И получаешь долю никотина.

– То есть голова кружится?

– Да.

– Интересно. Иногда хочется напиться, чтобы голова кружилась и от губернатора Гродненской области не получать информации, что телята у него дохнут.

– Давайте я открою.

– Не надо. Я же не буду закладывать пока. Чего ты? Успокаивает?

– Да.

– Главное, чтобы ты не начал успокаиваться этим. С учетом опасности для здоровья всех этих никотиновых девайсов расслабиться получится едва ли. Но каждый волен выбирать. Потому запрещать их в Беларуси никто не станет, а вот упорядочить продажу все же решено. Так, предстоит отстроить мощный внешний фильтр и пересмотреть систему наказания за нарушения.