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Сборная Беларуси по футболу (U-16) стала победителем «Кубка Развития-2026»

23 февраля 2026 20:03
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Юношеская сборная Беларуси стала победителем традиционного турнира «Кубок развития», который прошел в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В решающем поединке наши парни встречались со сверстниками из России.

Под занавес первого тайма Тимофей Гудач воспользовался ошибкой голкипера соперников и вывел хозяев поля вперед, а после перерыва Данила Леоненко установил окончательный результат встречи. Победа в матче – 2:0 и «золото» международных соревнований. Всего на турнире подопечные Александра Бразевича одержали четыре виктории: три – на групповом этапе и одну в финале.

Сборная Беларуси по футболу (U-16) стала победителем «Кубка Развития-2026»-1

Сборная Беларуси по футболу, составленная из игроков до 16 лет, заняла 7-е место на домашнем турнире. В заключительном противостоянии номинальные хозяева легко справились с командой Минска на год старше. Точными ударами в первом тайме отличились Захар Сигневич и Арсений Шумилов, во втором – Арсений Осипенко. Как итог – уверенные 3:0.

Дмитрий Чалей, главный тренер сборной Беларуси (U-16):
Изначально мы говорили, что мы будем много обороняться на этом турнире. До этого, еще раз повторюсь, мы работаем с этой сборной год. Мы всегда играем, пытаемся доминировать. Еще раз говорю, пытаться играть на мяче, не бояться прессинговать и так далее. Но понимали, что будем много работать в обороне в разных зонах.

Обладателями бронзы стали футболисты из Узбекистана. Розыгрыш Кубка развития прошел в белорусской столице в 22-й раз. В 2026 году турнир собрал восемь команд из шести стран.

# Футбол

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