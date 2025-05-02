В спорткомплексе «Раубичи» проходит открытый чемпионат Беларуси по настольному теннису среди ветеранов

Вот уже на протяжении 20 лет в «Раубичи» в начале мая приезжают экс-спортсмены Беларуси и России, среди которых чемпионы мира и Европы, победители различных турниров, чтобы определить сильнейших в десяти возрастных категориях. Награды разыгрываются в личных и парных разрядах. В турнире имеют право принимать участие мужчины и женщины после 30 лет. Старшая возрастная группа – плюс 75, в этом году сюда заявилось 18 человек. С каждым годом география турнира расширяется и количество соискателей наград также увеличивается.

Более 250 участников собрал открытый чемпионат Беларуси по настольному теннису среди ветеранов, который в этом году посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Артур Карпович, председатель Минского городского отделения Белорусской федерации настольного тенниса:

Турнир, конечно, важен в плане нашего дружного, совместного проживания в Союзном государстве. За каждым этим игроком целая жизнь, у него свои достижения спортивные и личные. Все довольны, все рады. К сожалению, из-за давления властей недружественных нам стран не могут приехать сегодня многие желающие, которые хотели бы участвовать в этом турнире и раньше участвовали. Надеемся, что в ближайшем будущем эта ситуация поменяется.

Антонина Герасимова, участница турнира (Россия):

Я первый раз в Минске. Здесь уже цветы расцвели, у нас еще холодно. Это соревнование дает мне общение с людьми, как люди играют, посмотреть страну.

Данный старт является последним этапом отбора на чемпионат Европы среди ветеранов, который примет Сербия в конце мая.