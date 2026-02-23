Освободиться от плохих мыслей и чувств – у православных христиан начался Великий пост

Время укрепления духа и внутреннего очищения. Сегодня, 23 февраля, у православных христиан начался Великий пост – самый строгий и продолжительный в церковном календаре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На протяжении семи недель верующие будут духовно и телесно готовиться к светлой Пасхе, которая в 2026 году приходится на 12 апреля. Великий пост – это не только воздержание от некоторых продуктов. Это период покаяния, смирения и очищения. На протяжении всех дней верующие будут усердно молиться, следить за своими мыслями, а также минимизируют или вовсе исключат развлечения. О том как провести это время с пользой для души – в сюжете наших корреспондентов.

В течение семи недель верующие будут приближаться к встрече главного праздника – Воскресение Христова. Главный смысл этого периода христианского календаря – чистота души. Важно освободиться от плохих мыслей и чувств. Великий пост учит смирению, терпению и любви.

Иерей Михаил Стреха, клирик прихода храма великомученика Георгия Победоносца Минска, председатель отдела по делам молодежи Минской епархии:

Время, которое позволяет нам воздержаться от того, что злокломляет наш ум, нашу душу. Это и социальные сети, и скроллинг постоянный. Это прекрасное время, чтобы перезагрузиться и детям, и взрослым. Великий пост – самый строгий. В том числе церковью предписывается ограничивать себя и в еде. Пища должна быть простой. Постное меню в это время появляется в кафе и ресторанах. Белорусская кухня на такие блюда разнообразна. Большие количество овощей, мясо и курицу заменяют грибами, и обязательно много зелени.

Сергей Колесников, шеф-повар:

В пост лучше всего отказаться, и не лучше всего, а правильнее, от продуктов животного происхождения. То есть мы понимаем, что это априори мясо, рыба, животные жиры: молоко, сливки, сметана, масло. Этих ингредиентов не должно быть в наших блюдах.