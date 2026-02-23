Вячеслав Хоронеко установил новый мировой рекорд

89-й официально зарегистрированный мировой рекорд установил легендарный силач Вячеслав Хоронеко, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Но на сей раз он выступал не с привычными гирями, а со штангой.

На турнире, посвященному Дню защитника Отечества, белорус представил упражнение жим лежа. Вес снаряда – 75 килограммов. Атлет на одном дыхании выполнил 20 повторений. А затем и превзошел прежнее достижение. Отныне ориентир для остальных – 23 раза. Общая масса составила 1 тысячу 725 килограммов. И это – в 64 года!

Вячеслав Хоронеко, многократный рекордсмен мира:

Очень рад, что сделал этот мировой рекорд . Физически я был готов больше. Я боялся, чтобы разрыва не было, поэтому… У меня сразу болело, был на обезболивающих, но надо было делать на один раз.

Останавливаться на достигнутом рекордсмен не собирается. В планах – выступить на традиционном международном фестивале «Бриллиантовая лига», а затем показать класс на домашнем этапе Кубка мира. Событие такого масштаба Беларусь примет впервые в истории. Ориентировочные сроки – май.