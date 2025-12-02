Лукашенко 2-3 декабря совершит официальный визит в Алжир

Александр Лукашенко и Президент Алжира Абдельмаджид Теббун проведут переговоры в узком и расширенном составах с акцентом на углубление торгово-экономического сотрудничества и реализацию взаимовыгодных двусторонних проектов. Планируется обсудить перспективы поставок техники и промышленной кооперации, взаимодействия в агропромышленном комплексе, медицине, образовании и гуманитарной сфере в целом. Визит главы государства предваряла обширная деловая программа – в Алжире состоялся совместный бизнес-форум, прошли переговоры на уровне министров, руководства предприятий и компаний.

Артур Карпович, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Как руководители определяют, так страны в том направлении идут. Политический диалог – это основа для того, чтобы мы двигались в одном направлении. У нас в политической сфере с Алжиром выстроено все очень четко, понятно, предметно. Обе стороны друг другу доверяют, поддерживают.

Что касается экономических вопросов, ну, есть куда стремиться, есть к чему идти. У нас, к сожалению, товарооборот еще не достиг и 50 миллионов долларов. Для такой большой страны, как Алжир, и для открытого рынка Республики Беларуси, это очень низкая цифра. Предметно обсудили, где мы можем добавить. Это и продукции сельского хозяйства, и молокоперерабатывающие заводы, и продукты питания из Алжира в Республику Беларусь. Они на сегодняшний день представлены, но, как мы видим, поставляются в основном через посредников, что и сказывается на ценах, не в очень широком ассортименте. Вот обсудили, что даже фиников, у нас сегодня в Алжире 25 видов только, которые они продают. А вообще, всего произрастает 100 видов фиников. Конечно, поставки техники, конечно, создание совместных предприятий, инвестиции.

Как ожидается, по итогам переговорив лидеров стран и визита в целом будут заключены двусторонние документы по развитию сотрудничества в различных сферах.