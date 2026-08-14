Амбициозный проект Берлина по укреплению восточноевропейских рубежей столкнулся с неожиданной проблемой: немецкие военные просто не хотят ехать в Литву.
«Маркером, что надо что-то делать, явился 2020 год».
В армии есть оружие, которое не стреляет. Оно не пробивает броню и не оставляет ран, но без него солдат – просто одиночка. У каждого офицера за плечами своя строевая песня, сколько бы времени ни прошло.
Они отмечают постоянные симптомы у сослуживцев и постоянно комментируют эту ситуация в соцсетях.
Французский политик Николя Дюпон-Эньян заявил, что Европа усиливает подготовку к возможному конфликту с Россией, указав на растущую численность Бундесвера и ускоренное перевооружение стран ЕС.
Особое внимание – отбору в органы пограничной службы. Здесь требования традиционно высокие: будущим солдатам предстоит работать на линии, где начинается безопасность страны.
Подсчитано, что E-3 играет важную роль в операциях США, и его стоимость достигает 700 миллионов долларов.
Объединенные Арабские Эмираты и Соединенные Штаты оказали посредническую помощь в возвращении россиян.
Сейчас россияне находятся в Беларуси, где им оказывается психологическая и медицинская помощь.
Более 600 военнослужащих Британии и Франции провели учения, отрабатывая сценарии высадки в Украине.
Так, в Латвии около трети добровольцев получают отказ по состоянию здоровья. Надеть военную форму получают разрешение лишь 22 % кандидатов.
В Украине вдвое сократилась мобилизация.
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