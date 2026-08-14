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Новости по тегу #Армия

Кадровый провал Бундесвера: немцы массово отказываются от службы в Литве
14 августа 2026 18:20

Кадровый провал Бундесвера: немцы массово отказываются от службы в Литве

Мотивирует идти в армию через TikTok! Шкодин рассказал, как появилась эта идея и что об этом думают призывники
28 июня 2026 07:15

Мотивирует идти в армию через TikTok! Шкодин рассказал, как появилась эта идея и что об этом думают призывники

У каждого офицера за плечами своя строевая песня – Хренин поделился, под какую маршировал он
10 мая 2026 17:45

У каждого офицера за плечами своя строевая песня – Хренин поделился, под какую маршировал он

Наемники ВСУ жалуются на «чуму» у украинских солдат – ТАСС
05 мая 2026 15:26

Наемники ВСУ жалуются на «чуму» у украинских солдат – ТАСС

Во Франции заявили, что Европа готовится к войне с Россией
07 апреля 2026 15:49

Во Франции заявили, что Европа готовится к войне с Россией

В Беларуси продолжается весенняя призывная кампания
31 марта 2026 06:14

В Беларуси продолжается весенняя призывная кампания

КСИР: уничтожен американский самолет радиоэлектронной разведки Е-3
29 марта 2026 16:59

КСИР: уничтожен американский самолет радиоэлектронной разведки Е-3

Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «300 на 300»
06 марта 2026 10:44

Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «300 на 300»

Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «200 на 200»
05 марта 2026 14:59

Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «200 на 200»

Telegraph: десант Британии и Франции завершил подготовку к миссии в Украине
27 февраля 2026 10:59

Telegraph: десант Британии и Франции завершил подготовку к миссии в Украине

В странах Балтии половина молодых людей негодна к службе в армии
26 февраля 2026 08:53

В странах Балтии половина молодых людей негодна к службе в армии

ВСУ с начала СВО потеряли более 1,5 миллиона человек
20 февраля 2026 12:01

ВСУ с начала СВО потеряли более 1,5 миллиона человек