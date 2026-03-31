В Беларуси продолжается весенняя призывная кампания

Отбор включает всестороннее изучение призывника. Медицинская комиссия, психологическое тестирование, проверка физической подготовки – каждое направление оценивается отдельно и максимально строго. Особое внимание уделяют и гражданским специальностям. Повар, водитель, инженер, кинолог – навыки, которые могут пригодиться в пограничном деле. А полученные уже в армии профессии молодые люди смогут использовать и после службы.

Валентин Плащинский, старший группы профессионального отбора в органы пограничной службы по Минску: При изучении личного дела призывника мы смотрим на уровень образования, на его гражданскую специальность. Призывники имеют гражданские специальности, некоторые – узкого направления, профиля, например, такие как повар, водитель. У этих призывников есть возможность при поступлении в ту или иную воинскую часть, как правило, по своей специальности проходить срочную службу. Ни для кого не секрет, что национальная безопасность нашей страны начинается с государственной границы. Поэтому мы отбираем призывников качественно и очень ответственно подходим к этому делу.

Федор Байрашевский, призывник:

Изначально, с самого детства я хотел пойти в армию. Мне нравилась вся эта дисциплина, сила, желание Родину защищать. В целом узнавал всю информацию в интернете. Также мне в целом советовали мои знакомые. У меня брат сейчас служит на срочной службе. Мне советовали пограничную службу. Наверное, по большей части потому, что это интересно, потому что там хорошие условия. Именно этим меня это сильно заинтересовало. Кажется, на границе, как будто защищаешь Родину, как будто оно то самое.

Отбор в пограничную службу остается одним из самых строгих в стране. Но именно здесь молодые люди получают уникальный опыт, востребованные специальности и возможность начать службу на одном из ключевых рубежей государства.