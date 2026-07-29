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Аграрии Минской области намолотили 620 тыс. тонн зерновых

29 июля 2026 14:55
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В Минской области намолочено 620 тысяч тонн зерновых с учетом рапса. Урожайность в среднем по региону превышает 52 центнера с гектара. Наряду с традиционными лидерами, Клецким, Несвижским и Узденским районами, свой весомый вклад в областной каравай вносят и другие регионы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Березинском районе ставку сделали на озимый клин, под который отвели 12 тысяч гектаров.

Аграрии Минской области намолотили 620 тыс. тонн зерновых-2

В сельхозпредприятии «Богушевичи» – самый разгар уборочной кампании. Погода благоволит: сухо, тепло, техника в поле с утра до вечера. Общая площадь зерновых и зернобобовых, которые предстоит убрать в хозяйстве, превышает 1 600 гектаров. Сейчас основные силы брошены на яровой ячмень. В поле работают четыре комбайна. Один из опытнейших механизаторов – Валентин Корзун. Прошел не один сезон. За день намолачивает порядка 70 тонн зерна.

Аграрии Минской области намолотили 620 тыс. тонн зерновых-4

Валентин Корзун, механизатор сельхозпредприятия «Богушевичи»:
Я уже лет 10 без помощника работаю. Привык просто один. Со мной супруга когда-то работала, дети иногда. Мы уже привыкли к этому. Хлеб выращиваем, сеем, растим его. Это же наше дело.

Аграрии Минской области намолотили 620 тыс. тонн зерновых-6

Параллельно с уборкой на поле прессуют солому. Заготовкой занимается механизатор Денис Марченко. Техника современная. В кабине есть кондиционер, поэтому и в жару работать комфортно. В день сматывает от 200 до 300 рулонов.

Подробнее в видео.

# Уборочная кампания

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