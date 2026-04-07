Французский политик Николя Дюпон-Эньян заявил, что Европа усиливает подготовку к возможному конфликту с Россией, указав на растущую численность Бундесвера и ускоренное перевооружение стран ЕС. Об этом пишет РИА Новости.

По его мнению, такие шаги ведут к опасной эскалации.

Ранее стало известно, что правила выезда мужчин призывного возраста из Германию были ужесточены, однако позже выяснилось, что из-за широкого общественного резонанса, ограничения не будут действовать до тех пор, пока служба остается добровольной.

В МИД России раскритиковали подобные инициативы.

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