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КСИР: уничтожен американский самолет радиоэлектронной разведки Е-3

29 марта 2026 16:59
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КСИР: уничтожен американский самолет радиоэлектронной разведки Е-3-0

КСИР объявил об уничтожении американского самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-3 на базе Принц Султан в Саудовской Аравии, а также о повреждении других летательных аппаратов. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что там был уничтожен самолет-заправщик и военнослужащие получили ранения. Е-3 играет важную роль в операциях США, и его стоимость достигает 700 миллионов долларов.

Конфликт между Ираном и американо-израильскими силами продолжается уже месяц и сопровождается взаимными ударами. На фоне эскалации судоходство через Ормузский пролив было практически полностью прекращено.

Тегеран, по данным источников, не намерен прекращать боевые действия и может усилить атаки.

Фото: pixabay

# Международная политика # Армия

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