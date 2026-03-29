КСИР: уничтожен американский самолет радиоэлектронной разведки Е-3

КСИР объявил об уничтожении американского самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-3 на базе Принц Султан в Саудовской Аравии, а также о повреждении других летательных аппаратов. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что там был уничтожен самолет-заправщик и военнослужащие получили ранения. Е-3 играет важную роль в операциях США, и его стоимость достигает 700 миллионов долларов.

Конфликт между Ираном и американо-израильскими силами продолжается уже месяц и сопровождается взаимными ударами. На фоне эскалации судоходство через Ормузский пролив было практически полностью прекращено.

Тегеран, по данным источников, не намерен прекращать боевые действия и может усилить атаки.

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