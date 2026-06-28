Мотивирует идти в армию через TikTok! Шкодин рассказал, как появилась эта идея и что об этом думают призывники

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: Наши идеологические враги очень много приложили сил к тому, чтобы наши парни не шли в армию служить. Для того, чтобы нас, как я говорю, обескровить. Вы как раз начали через юмор показывать то, что надо идти в армию. Даже рекомендовали, я бы так сказал, определенным маргинальным личностям, в какие войска и кем они должны идти служить. Откуда эта мысль родилась?

Руслан Шкодин, член Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Это еще из Советского Союза, но, наверное, больше здесь гражданская позиция и тот опыт, который был получен, когда разваливалась страна. Ведь призывников не белорусских начали учить не ходить в армию. Это началось еще с советских времен. По накатанной пошло, это перекочевало на белорусскую армию в том числе. Маркером, что надо что-то делать, явился 2020 год, ведь контент был изначально не такой. Когда началась попытка госпереворота в Республике Беларусь, в режиме видео-конференц-связи все было видно, где что происходит по всей стране, у меня такая задача была тогда.

Сличая с тем, что ты видишь наяву, и тем, что преподносит масса вновь рожденных Telegram-каналов, вы помните, они как грибы после дождя. Видя это, был крик души, что хотелось донести правду. Идейным вдохновителем контента изначально явился Telegram-канал «Желтые сливы», который с юмором преподносит все события. Они пишут, а я это делал на начальном этапе в видео. Потом, когда необходимость отпала, ситуация стабилизировалась, определенное число подписчиков было набрано, около 15 тысяч, было принято решение, посоветовавшись, у меня в военном комиссариате был сподвижник, единомышленник, помощник, он же режиссер, с которым переформатировали. Опять-таки хотели снимать какой-то серьезный контент про армию: как солдаты живут, как призывники. Но здесь никогда не поздно учиться. Когда я начал снимать эти ролики, они перестали заходить, гораздо меньше просмотров, чем у тех, которые были по первой тематике.

Я просто наобум написал, посмотрел, что у человека одного три миллиона подписчиков, молодой человек. Я трем людям написал, описал, что я хочу, они откликнулись. Блогеры-миллионники, а я написал, что я такое хочу делать. У меня не так завязалась переписка. Они в один голос сказали, что на этой площадке у вас это не зайдет. Здесь юмор, здесь надо делать так. Я думал, что какие-то мои подчиненные, начальники будут участвовать в этом. Сказали, нет, юмор и сарказм. Если хотите серьезные вещи, привязывайте Instagram. Там есть возможность отвечать, сбрасывать ссылки. Я послушался. Сделал так, как они сказали. Канал начал очень активно развиваться. Прислушался к молодежи.

Реакция разная. Начиная даже с Вооруженных Сил, от офицеров, от министра обороны до лейтенанта. Если канал существует, мне ни один начальник Министерства обороны не запретил этого делать. Нравилось ему, не нравилось ему, может быть, были и такие, но тем не менее канал, несмотря на то, что я служил, это было действительно неординарно, особенно на тот момент. Канал не закрыли, не прикрыли, не попросили меня, чтобы он закрывался. То есть он развивался своим чередом.