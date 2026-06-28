Мотивирует идти в армию через TikTok! Шкодин рассказал, как появилась эта идея и что об этом думают призывники

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – член Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси Руслан Шкодин.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Наши идеологические враги очень много приложили сил к тому, чтобы наши парни не шли в армию служить. Для того, чтобы нас, как я говорю, обескровить. Вы как раз начали через юмор показывать то, что надо идти в армию. Даже рекомендовали, я бы так сказал, определенным маргинальным личностям, в какие войска и кем они должны идти служить. Откуда эта мысль родилась?
Руслан Шкодин, член Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Это еще из Советского Союза, но, наверное, больше здесь гражданская позиция и тот опыт, который был получен, когда разваливалась страна. Ведь призывников не белорусских начали учить не ходить в армию. Это началось еще с советских времен. По накатанной пошло, это перекочевало на белорусскую армию в том числе. Маркером, что надо что-то делать, явился 2020 год, ведь контент был изначально не такой. Когда началась попытка госпереворота в Республике Беларусь, в режиме видео-конференц-связи все было видно, где что происходит по всей стране, у меня такая задача была тогда.
Сличая с тем, что ты видишь наяву, и тем, что преподносит масса вновь рожденных Telegram-каналов, вы помните, они как грибы после дождя. Видя это, был крик души, что хотелось донести правду. Идейным вдохновителем контента изначально явился Telegram-канал «Желтые сливы», который с юмором преподносит все события. Они пишут, а я это делал на начальном этапе в видео. Потом, когда необходимость отпала, ситуация стабилизировалась, определенное число подписчиков было набрано, около 15 тысяч, было принято решение, посоветовавшись, у меня в военном комиссариате был сподвижник, единомышленник, помощник, он же режиссер, с которым переформатировали. Опять-таки хотели снимать какой-то серьезный контент про армию: как солдаты живут, как призывники. Но здесь никогда не поздно учиться. Когда я начал снимать эти ролики, они перестали заходить, гораздо меньше просмотров, чем у тех, которые были по первой тематике.
Я просто наобум написал, посмотрел, что у человека одного три миллиона подписчиков, молодой человек. Я трем людям написал, описал, что я хочу, они откликнулись. Блогеры-миллионники, а я написал, что я такое хочу делать. У меня не так завязалась переписка. Они в один голос сказали, что на этой площадке у вас это не зайдет. Здесь юмор, здесь надо делать так. Я думал, что какие-то мои подчиненные, начальники будут участвовать в этом. Сказали, нет, юмор и сарказм. Если хотите серьезные вещи, привязывайте Instagram. Там есть возможность отвечать, сбрасывать ссылки. Я послушался. Сделал так, как они сказали. Канал начал очень активно развиваться. Прислушался к молодежи.
Реакция разная. Начиная даже с Вооруженных Сил, от офицеров, от министра обороны до лейтенанта. Если канал существует, мне ни один начальник Министерства обороны не запретил этого делать. Нравилось ему, не нравилось ему, может быть, были и такие, но тем не менее канал, несмотря на то, что я служил, это было действительно неординарно, особенно на тот момент. Канал не закрыли, не прикрыли, не попросили меня, чтобы он закрывался. То есть он развивался своим чередом.
Александр Осенко:
Но там же идеология, она очень тонкая.
Руслан Шкодин:
Тонкая, на это и рассчитано.
Александр Осенко:
Вернемся к родителям, особенно к матерям. К вам через TikTok обращаются?
Руслан Шкодин:
Была привязана площадка, я очень активно вел стримы на определенных этапах, на стримах я всех адресовывал на Instagram, потому что там можно записать видео в личку, то, чего TikTok не позволял сделать, можно сбросить ссылки на документы, если они находятся именно в открытых источниках. Сейчас я этим уже не занимаюсь. Но было много положительных отзывов, если полистать те ролики, где писали, что спасибо вам, успокоили. И призывники писали, и родители писали, что мы отправили с вами, волновались, вы нас поддерживали этим юмором и встретили сына сегодня. Масса таких комментариев в определенный период. Конечно, сейчас их нет, потому что немножко изменился формат. Но в свое время, да, таких комментариев было много.
Как Руслан Шкодин относится к критике и хейту в комментариях? Узнали из первых уст