Прямой эфир

ВСУ с начала СВО потеряли более 1,5 миллиона человек

20 февраля 2026 12:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
ВСУ с начала СВО потеряли более 1,5 миллиона человек-0

С момента начала специальной военной операции Вооруженные силы Украины потеряли более 1,5 миллиона человек, в том числе более 520 тысяч в 2025 году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на первого заместителя начальника Генерального штаба ВС России генерал-полковника Сергея Рудского.

По его словам, в Украине вдвое сократилась мобилизация.

Генерал отметил, что российская армия перехватила инициативу: в 2025 году было взято под контроль более 300 населенных пунктов, а с начала 2026 года – еще 42.  Он также заявил, что снижен боевой потенциал Вооруженных сил Украины и наращена интенсивность ударов возмездия по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики.

Фото: pixabay

# Армия

Другие новости рубрики

Все новости
В Раде призвали к отставке Зеленского после доклада США о коррупции в Украине
20 февраля 2026 10:51

В Раде призвали к отставке Зеленского после доклада США о коррупции в Украине

Страны ЕС возмутили планы Еврокомиссии увеличить расходы на свои нужды
20 февраля 2026 10:42

Страны ЕС возмутили планы Еврокомиссии увеличить расходы на свои нужды

Эстония и Латвия установят бункеры на восточных границах
20 февраля 2026 10:40

Эстония и Латвия установят бункеры на восточных границах