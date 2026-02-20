ВСУ с начала СВО потеряли более 1,5 миллиона человек

С момента начала специальной военной операции Вооруженные силы Украины потеряли более 1,5 миллиона человек, в том числе более 520 тысяч в 2025 году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на первого заместителя начальника Генерального штаба ВС России генерал-полковника Сергея Рудского.

По его словам, в Украине вдвое сократилась мобилизация.

Генерал отметил, что российская армия перехватила инициативу: в 2025 году было взято под контроль более 300 населенных пунктов, а с начала 2026 года – еще 42. Он также заявил, что снижен боевой потенциал Вооруженных сил Украины и наращена интенсивность ударов возмездия по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики.

Фото: pixabay