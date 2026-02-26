В странах Балтии половина молодых людей негодна к службе в армии

Безопасность стран Балтии оказалась под серьезной угрозой. Там скоро некому будет ее обеспечивать, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Половина молодых мужчин не могут пройти медкомиссию для службы в армии. Об этом сообщили европейские СМИ.

Так, в Латвии около трети добровольцев получают отказ по состоянию здоровья. Надеть военную форму получают разрешение лишь 22 % кандидатов. Не лучше обстоят дела и в Эстонии. Там негодными признаются 35-40 % призывников. Основные причины: хронические болезни и плохая физическая подготовка. В Литве не проходят медкомиссию около 30 % молодых людей. По данным оборонных ведомств и военных медиков, причины одинаковы во всех странах: малоподвижность молодежи, рост ожирения, тревожные и депрессивные расстройства и хронические болезни.