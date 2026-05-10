У каждого офицера за плечами своя строевая песня – Хренин поделился, под какую маршировал он

Авторский проект Алены Сыровой «Суровый взгляд» на СТВ.

Алена Сырова, СТВ:

Военная музыка не просто звук. Как говорит маэстро, все приходящее, а музыка вечна. И стоит прислушаться, если хотите чувствовать дух времени и намерения армии. И планы никакие не нужны. Диана Головач, корреспондент:

Суворов говорил: музыка удваивает, утраивает армию. И брал Измаил под гром оркестра. Сотню лет спустя «Прощание славянки» провожало солдат на Первую мировую. В Великую Отечественную песни называли духовным оружием. Они поднимали в атаку и помогали выжить в окопах. Сегодня задачи те же. Поднять дух, сохранить традицию, связать поколения. В армии есть оружие, которое не стреляет. Оно не пробивает броню и не оставляет ран, но без него солдат – просто одиночка. У каждого офицера за плечами своя строевая песня, сколько бы времени ни прошло.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Вот она играет. Алена Сырова:

Под эту песню? Виктор Хренин:

И под эту песню, и под «Славянку», и под «День Победы». Это все основные марши, которые и после Победы Великой исполнялись, и на них воспитывалась наша молодежь, а мы все прошли через военные училища. Там была хорошая строевая подготовка, эти марши постоянно у нас играли. Но они и сейчас актуальны, они и сейчас играют. Строевая песня не для сцены, ее поют на ходу. В Военной академии курсанты идут с песней в столовую, на занятия, на вечернюю прогулку. И у каждого факультета своя. Две обязательные – на русском и на белорусском. Песни подбирают под род войск, но главное – патриотическое содержание.

Иван Брюханов, начальник медиацентра Военной академии Беларуси:

С песней веселее шагать. В первую очередь для поднятия морального духа подразделения и каждого бойца, в нем находящегося, или в нашем случае – курсанта. Ну и также в обязательном порядке для устрашения противника, если понадобится. Но есть музыка, которую выбирают не по уставу, а сердцем. Оркестр Военной академии, один из крупнейших в стране, в праздничные дни регулярно выезжает в жилые кварталы. Камерные концерты под балконом ветеранов – это уже традиция. Никаких современных аранжировок. Только оригинал. Только то, что они слушали в молодости. Когда уходили на войну, защищали свою страну и разделяли общую радость Победы.

Роман Метельский, начальник оркестра Военной академии Беларуси:

Мы к этому не сразу пришли. Мы общались с ветеранами и видели их эмоции. Эту музыку, исходя из опыта, мы посмотрели, вальс «Осенний сон» – любой ветеран начинает сразу выражать такие эмоции, которые нельзя просто передать словами. Марш «Прощание славянки» и «День Победы». Это все из опыта. Особенно плотно военные оркестры работают 9 Мая. В этом году на концерте, посвященном 81-й годовщине Победы, в плейлисте образцово-показательного военного оркестра два десятка военных песен в современном прочтении. Оркестры идут в ногу со временем, не теряя уважения к оригиналу. В аранжировках классика звучит свежо, а молодежь слышит знакомые мелодии иначе. Теперь о том, как военную музыку слышат другие. У каждой армии свой узнаваемый почерк. У британцев – «Правь, Британия» и марш гренадеров. У немцев – марш йоркского корпуса и флорентийский марш. У американцев – «Звезды и полосы навсегда» и Semper Fidelis. У русских – «Прощание славянки» – марш-символ, который узнает весь мир. А что у Беларуси?