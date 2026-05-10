У каждого офицера за плечами своя строевая песня – Хренин поделился, под какую маршировал он

Авторский проект Алены Сыровой «Суровый взгляд» на СТВ.
Авторский проект Алены Сыровой «Суровый взгляд» на СТВ.
Алена Сырова, СТВ:
Военная музыка не просто звук. Как говорит маэстро, все приходящее, а музыка вечна. И стоит прислушаться, если хотите чувствовать дух времени и намерения армии. И планы никакие не нужны.
Диана Головач, корреспондент:
Суворов говорил: музыка удваивает, утраивает армию. И брал Измаил под гром оркестра. Сотню лет спустя «Прощание славянки» провожало солдат на Первую мировую. В Великую Отечественную песни называли духовным оружием. Они поднимали в атаку и помогали выжить в окопах. Сегодня задачи те же. Поднять дух, сохранить традицию, связать поколения.
В армии есть оружие, которое не стреляет. Оно не пробивает броню и не оставляет ран, но без него солдат – просто одиночка. У каждого офицера за плечами своя строевая песня, сколько бы времени ни прошло.
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Вот она играет.
Алена Сырова:
Под эту песню?
Виктор Хренин:
И под эту песню, и под «Славянку», и под «День Победы». Это все основные марши, которые и после Победы Великой исполнялись, и на них воспитывалась наша молодежь, а мы все прошли через военные училища. Там была хорошая строевая подготовка, эти марши постоянно у нас играли. Но они и сейчас актуальны, они и сейчас играют.
Строевая песня не для сцены, ее поют на ходу. В Военной академии курсанты идут с песней в столовую, на занятия, на вечернюю прогулку. И у каждого факультета своя. Две обязательные – на русском и на белорусском. Песни подбирают под род войск, но главное – патриотическое содержание.
Иван Брюханов, начальник медиацентра Военной академии Беларуси:
С песней веселее шагать. В первую очередь для поднятия морального духа подразделения и каждого бойца, в нем находящегося, или в нашем случае – курсанта. Ну и также в обязательном порядке для устрашения противника, если понадобится.
Но есть музыка, которую выбирают не по уставу, а сердцем. Оркестр Военной академии, один из крупнейших в стране, в праздничные дни регулярно выезжает в жилые кварталы. Камерные концерты под балконом ветеранов – это уже традиция. Никаких современных аранжировок. Только оригинал. Только то, что они слушали в молодости. Когда уходили на войну, защищали свою страну и разделяли общую радость Победы.
Роман Метельский, начальник оркестра Военной академии Беларуси:
Мы к этому не сразу пришли. Мы общались с ветеранами и видели их эмоции. Эту музыку, исходя из опыта, мы посмотрели, вальс «Осенний сон» – любой ветеран начинает сразу выражать такие эмоции, которые нельзя просто передать словами. Марш «Прощание славянки» и «День Победы». Это все из опыта.
Особенно плотно военные оркестры работают 9 Мая. В этом году на концерте, посвященном 81-й годовщине Победы, в плейлисте образцово-показательного военного оркестра два десятка военных песен в современном прочтении. Оркестры идут в ногу со временем, не теряя уважения к оригиналу. В аранжировках классика звучит свежо, а молодежь слышит знакомые мелодии иначе.
Теперь о том, как военную музыку слышат другие. У каждой армии свой узнаваемый почерк. У британцев – «Правь, Британия» и марш гренадеров. У немцев – марш йоркского корпуса и флорентийский марш. У американцев – «Звезды и полосы навсегда» и Semper Fidelis. У русских – «Прощание славянки» – марш-символ, который узнает весь мир. А что у Беларуси?
Игорь Хлебус, начальник военно-оркестровой службы Вооруженных Сил – начальник заслуженного коллектива Беларуси «Образцово-показательный оркестр Вооруженных Сил Беларуси»
Мы парады начинаем чаще всего – марш, который написан на тему песен Игоря Лученка, «Письмо из 45-го». Это вот, грубо говоря, композитор, который написал песню конкретно под тему Великой Отечественной войны.
Этот марш вы точно слышали, даже если название вам кажется незнакомым. Получается, это титульная композиция современной белорусской армии, но, конечно, есть и другие, те, что из общего советского прошлого.
Игорь Хлебус:
Булат Окуджава, «Белорусский вокзал», это все советские композиторы, но тем не менее это все на слуху, и люди это воспринимают как историческую память.
У военной музыки есть особая, сакральная миссия – вдохновлять. Она не просто задает ритм, она проходит через душу. И солдата, и ветерана, и молодого курсанта. Под нее легче идти в бой, легче стоять в строю, легче помнить тех, кто не вернулся. Военная музыка – единственное оружие, которое не убивает, но без которого армия перестает быть армией.
Лукьянович: нарушение госграницы в воздушном пространстве фиксируем практически ежедневно. Читайте здесь.