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ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины

17 февраля 2026 11:51
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ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины-0

Военные России нанесли массированный удар по используемым в интересах Вооруженных сил Украины предприятиям военно-промышленного комплекса и энергетического сектора. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве уточнили, что удар стал ответом на действия террористов с украинской стороны. Атака была осуществлена с использованием высокоточного оружия и беспилотников.

Под обстрел попали предприятия оборонно-промышленного комплекса, объекты энергетики, а также объекты по изготовлению и подготовке ударных беспилотников. В Минобороны РФ подчеркнули, что все цели были поражены.

Фото: Минобороны РФ

# Армия

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