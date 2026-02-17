ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины

Военные России нанесли массированный удар по используемым в интересах Вооруженных сил Украины предприятиям военно-промышленного комплекса и энергетического сектора. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве уточнили, что удар стал ответом на действия террористов с украинской стороны. Атака была осуществлена с использованием высокоточного оружия и беспилотников.

Под обстрел попали предприятия оборонно-промышленного комплекса, объекты энергетики, а также объекты по изготовлению и подготовке ударных беспилотников. В Минобороны РФ подчеркнули, что все цели были поражены.

Фото: Минобороны РФ