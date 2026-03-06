Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «300 на 300»

Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «300 на 300». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны Российской Федерации.

Объединенные Арабские Эмираты и Соединенные Штаты оказали посредническую помощь в возвращении россиян.

Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «200 на 200»

В настоящее время освобожденные российские военные находятся в Беларуси, где им оказывается медицинская и психологическая помощь. Позже они будут доставлены в Россию для лечения и реабилитации.

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