Есть 3 млн! Белорусские аграрии убрали треть хлебной нивы – первые герои нового урожая

Первая, главная и самая весомая «тройка» сегодня – 3 миллиона тонн зерна нового урожая. Эту планку белорусские аграрии преодолели еще утром. И что показательно, это на миллион больше, чем в такой же июльский день ровно год назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще две «тройки» сегодня практически синхронно пришли из Гомельской (кстати, это третий регион) и Гродненской области. Именно здесь появились первые «3-тысячники» нынешней жатвы. И вот они, герои нашего времени. Артур Лещинский из Речицкого района сегодня на гомельском пьедестале. Именно он первым в регионе перевез 3 тысячи тонн зерна. Хотя в его хлебном бэкграунде был и 4-тысячный рекорд. С таким же результатом – и это третья «тройка» на сегодня – этот день начал водитель из Гродненской области. Александр Кореневский из Мостовского района – отличный пример для подражания. Кстати, в его карьере также был 4-тысячный рекорд и также в прошлом году. А как сегодня признался Александр, нынче он намерен поднять и эту планку. Но вернемся к 3-миллионной сумме. Именно столько на этот день весит республиканский каравай. И он продолжает расти как на дрожжах. И прямо сейчас об «ингредиентах» региональных слагаемых этой суммы.

Итак, в региональном разрезе в лидерах Брестская область. В первом регионе сегодня преодолели планку в 850 тысяч тонн зерна. На Минщине утренний намолот составил 620 тысяч, и эта цифра прибавляет с каждой минутой. На Гродненщине вплотную приблизились к 600-тысячной отметке. Аграрии Гомельской области буквально в шаге от полумиллионной планки, и не исключено, что этот рубеж они преодолевают прямо в эти вечерние часы. Погода сегодня для этих целей идеальная. В Могилевском регионе без малого 300, на Витебщине региональный каравай весит более 170 тысяч тонн. Таким образом, треть (даже больше) зерновых полей убрано. На 35 % хлебной нивы жатва завершена. Таким образом, всего за сутки аграрии приросли на 9 процентных пунктов. Минимум 6, а лучше 7-8 % в сутки – именно такую планку поставил Президент перед аграриями на основном треке уборочной кампании. И, похоже, те, кто убирает хлеб с полей, вышли на ту самую «крейсерскую скорость».

Но к чему все эти цифры и о чем они на самом деле? А к тому, что жатва, или забота о хлебе, который к осени должен быть на столе у каждого белоруса, – это для нашей страны совершенно особая история. Как и особое (местами жесткое, но неизменно принципиальное) отношение нашего Президента к этой теме. И вот в этом смысле белорусская жатва – это не только про урожайность, намолоты и региональную статистику. В конечном итоге это про настоящую независимость и подушку экономической безопасности для страны и каждого белоруса.

Фамилия Данильченко в хозяйстве «Могилевский ленок» давно стала синонимом слова «качество». За что бы ни взялся опытный аграрий, будь то ремонт техники, пахота или уборка урожая, все сделано на отлично. Профсоюзы вручили награду семейному экипажу Данильченко. Да, скорость это хорошо, но чистота среза и бережное отношение к зерну важнее. На этом поле – яровой ячмень, урожайность 50 центнеров с гектара. Бункер заполняется всего за полчаса. Темп задан серьезный. Удерживать его помогает сын, и это их 9-я жатва плечом к плечу.

Николай и Алексей Данильченко, экипаж комбайнеров сельхозпредприятия «Могилевский ленок»:

На работу езжу в город, но лето каждое хочу именно с отцом поработать. Помочь стране убрать зерновые. Сам видит, что я устаю. Говорит: давай, отец, я поезжу. А ты иди отдохни.