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Наемники ВСУ жалуются на «чуму» у украинских солдат – ТАСС

05 мая 2026 15:26
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Наемники ВСУ жалуются на «чуму» у украинских солдат – ТАСС-0

Иностранные наемники в соцсетях жалуются на частые болезни среди украинских военных, называя ситуацию «чумой». Об этом пишет ТАСС.

Они отмечают постоянные симптомы болезней у сослуживцев и постоянно комментируют эту ситуацию в соцсетях.

Ранее командир одного из штурмовых подразделений ВСУ заявлял о серьезных заболеваниях у части новобранцев: ВИЧ, сифилис, гепатит и туберкулез открытой формы.

На фоне мобилизации и нехватки личного состава власти усиливают призыв, что вызывает общественное недовольство и попытки уклонения от службы.

Фото: pixabay

# Армия

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