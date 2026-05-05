Иностранные наемники в соцсетях жалуются на частые болезни среди украинских военных, называя ситуацию «чумой». Об этом пишет ТАСС.

Они отмечают постоянные симптомы болезней у сослуживцев и постоянно комментируют эту ситуацию в соцсетях.

Ранее командир одного из штурмовых подразделений ВСУ заявлял о серьезных заболеваниях у части новобранцев: ВИЧ, сифилис, гепатит и туберкулез открытой формы.

На фоне мобилизации и нехватки личного состава власти усиливают призыв, что вызывает общественное недовольство и попытки уклонения от службы.

Фото: pixabay