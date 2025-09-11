До закрытия границы с Польшей остаются часы! Рассказываем о ситуации на последних открытых КПП

Заложниками решений европейских властей становятся люди, и это уже традиция, хоть и печальная. Несмотря на то, что до проанонсированного польской стороной закрытия границы остается несколько часов, ожидающие в огромных очередях не теряют надежду и готовы стоять и дальше, не переставая верить в здравый смысл, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопреки логике, приостановить движение обещают во всех пунктах пропуска, включая железнодорожные. Сегодня продолжают работать два сопредельных – автомобильный «Брест» и грузовой «Козловичи». Единственные открытые переходы на белорусско-польской границе. В электронной очереди на данный момент зарегистрировано свыше полутора тысяч автомобилей. Кристина Протосовицкая – с места событий.

Минчане Яна и Владислав все еще не теряют надежды на то, что успеют пересечь границу до момента икс, а именно часа ночи по белорусскому времени. Их автобус оказался практически в самом хвосте очереди, которая растянулась до Берестейского шоссе. Молодые люди – студенты. И уже вряд ли вовремя успеют на учебу. Такое экстренное закрытие границ звучит еще одним сигналом от Варшавы – нам там не рады. Читайте здесь.

По информации Погранкомитета, накануне, 10 сентября, на протяжении 9 часов польские службы не пропустили на свою сторону ни одного автобуса из Беларуси. В среднем темп работы составил 23 автобуса в час при норме в 70 транспортных средств. При этом в нашу страну въехало 40 автобусов. Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Белорусские пограничники делают максимум, чтобы пропустить большой объем автобусов до момента икс. Это видно по уже оформленному транспорту, который не двигается на протяжении часов – поляки не принимают. Путешественники, у которых буквально сгорают авиабилеты, и те, кого ждут родственники на сопредельной стороне, семьи с маленьким детьми – все оказались в польском тупике. К тому же ожидающих накрыл проливной дождь. Ян из Нидерландов спешит к друзьям в Минск. Белорусский безвизовый пришелся как никогда кстати.

Это такая глупость, я не понимаю, зачем они это делают. Европейцы сходят с ума в этот момент. Извините, что так говорю. Беларусь и Россия проводят совместные учения, это продолжается уже много-много лет. Это не может быть причиной, не верю.

Это очень неприятно, потому что очень много у людей родственников, очень много людей выезжают на работу, разные ситуации в семьях бывают, и нужно по-любому пересекать границу. Польша закрывает границу. Как будут действовать белорусские пограничники, рассказал Бычковский.