Польша и Беларусь обсудили функционирование вновь открытых пунктов пропуска – Бычковский
Зеленый свет грузоперевозкам и пассажирскому потоку. В два часа ночи по минскому времени Польша открыла движение в пунктах пропуска «Бобровники» и «Кузница-Белостоцкая», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О своем решении сопредельная сторона еще 15 ноября официально уведомила Беларусь. Наша страна положительно оценила такое решение, ведь мы давно призывали Варшаву к восстановлению прежнего режима работы границы в интересах простых граждан и развития трансграничного сотрудничества. С вечера 16 ноября на белорусско-польской границе работала наша съемочная группа.
Как складывалась ситуация – в материале Галины Буро.
Этот пограничный узел между западом и востоком значимый для экономики. Пропускная способность «Берестовицы» только по грузовикам – 900 автомобилей в сутки. Потеря транзита – убытки для бизнеса. А ведь Польша отвечает за 20 % рынка грузоперевозок Евросоюза и является лидером отрасли. Поэтому для Варшавы логично не выстраивать заборы, а все же сотрудничать с соседями. Первое встречное движение уже есть.
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Антон Бычковский, пресс-секретарь Государственного пограничного комитета Беларуси:
Сегодня на границе в пунктах пропуска «Брузги – Кузница Белостоцкая» и «Берестовица – Бобровники» состоялись встречи с польской стороной на уровне начальников отделений погранконтроля и начальников таможенных постов. В ходе встреч обсуждались вопросы совместной работы по обеспечению пропуска через границу лиц и транспортных средств, оперативного обмена информацией и ритмичного функционирования открываемых пунктов пропуска.
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Галина Буро:
Сейчас самый удачный момент для возобновления движения на этом участке белорусско-польской границы – все же, впереди новогодние и рождественские праздники. В этот период всегда возрастают объемы грузоперевозок, а это живые деньги. Польша это понимает, а когда поймет Литва?
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