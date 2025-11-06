Белорусские службы продолжают бороться с трансграничной преступностью

16 официальных обращений и ни одного ответа. Именно так выглядит диалог Минска с европейскими соседями по вопросу противодействия незаконной миграции. Беларусь констатирует полное игнорирование своих инициатив и вынуждена самостоятельно справляться с миграционными угрозами, несмотря на приостановку приграничного сотрудничества со стороны ЕС.

С 2021 года за нарушение миграционного законодательства к административной ответственности привлечено более 9 тысяч иностранцев.

Госпогранкомитет Беларуси подчеркивает, что сопредельные государства ЕС выбрали путь конфронтации, вводя односторонние ограничения на пересечение границы, закрывая международные каналы сообщения и проявляя жестокость в отношении беженцев, вместо того чтобы вести конструктивный диалог.

Как пример – в октябре на белорусско-латвийской границе полоцкими пограничниками были обнаружены три гражданина Эритреи, один из которых был мертв.