Белорусские службы продолжают бороться с трансграничной преступностью
16 официальных обращений и ни одного ответа. Именно так выглядит диалог Минска с европейскими соседями по вопросу противодействия незаконной миграции. Беларусь констатирует полное игнорирование своих инициатив и вынуждена самостоятельно справляться с миграционными угрозами, несмотря на приостановку приграничного сотрудничества со стороны ЕС.
С 2021 года за нарушение миграционного законодательства к административной ответственности привлечено более 9 тысяч иностранцев.
Госпогранкомитет Беларуси подчеркивает, что сопредельные государства ЕС выбрали путь конфронтации, вводя односторонние ограничения на пересечение границы, закрывая международные каналы сообщения и проявляя жестокость в отношении беженцев, вместо того чтобы вести конструктивный диалог.
Как пример – в октябре на белорусско-латвийской границе полоцкими пограничниками были обнаружены три гражданина Эритреи, один из которых был мертв.
Антон Бычковский, пресс-секретарь Государственного пограничного комитета Беларуси:
Иностранцы пояснили, что на латвийской стороне их группу задержали и жестоко избивали с применением электрошокера латвийские силовики. От полученных травм один из них скончался, а под угрозой применения оружия мужчин заставили перенести тело на белорусскую территорию через калитку для животных. Выжившие беженцы находились в изможденном состоянии с признаками переохлаждения. Белорусской стороной им оказана необходимая помощь, а Следственным комитетом Республики Беларусь возбуждено уголовное дело по факту убийства. Всего с 2021 года в приграничье выявлено 96 фактов гибели мигрантов.
Международное сообщество в лице Международной организации по миграции начинает признавать сложность ситуации, выделив 300 тысяч долларов на проект по укреплению потенциала Госпогранкомитета.
При этом белорусские правоохранительные органы, несмотря на отсутствие прямого взаимодействия с ЕС, продолжают эффективно перекрывать каналы трансграничной контрабанды: в сотрудничестве с российскими коллегами регулярно изымаются крупные партии оружия, взрывчатых и наркотических веществ.
Александр Хвисевич, начальник Оперативной таможни Республики Беларусь:
В текущем году изъято порядка 580 килограммов взрывчатых веществ, а также более тонны наркотических и психотропных веществ из незаконного оборота. Кроме того, изъято порядка 4 тысяч боеприпасов, более 10 единиц оружия и составных частей к нему.
По данным Госпогранкомитета, обстановка на западной границе остается напряженной из-за милитаризации стран ЕС, закрытия большинства пунктов пропуска и продолжающихся фактов жестокого обращения с беженцами. Беларусь, в свою очередь, делает все для оперативного пропуска граждан и транспорта через оставшиеся коридоры.
Белорусские таможенники пресекли попытки незаконного ввоза из ЕС медпрепаратов и холодного оружия.