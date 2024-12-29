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«Пограничники не снижают бдительности» – Бычковский о ситуации на границе с Украиной

29 декабря 2024 18:35
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Сегодня у наших рубежей сохраняется напряженность. На территории Польши и стран Прибалтики продолжается наращивание военной группировки НАТО, в том числе в рамках проводимых учений, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Под предлогом миграционного кризиса сохраняются факты жестокого обращения с беженцами: их избивают и выбрасывают на нашу территорию. 

«Пограничники не снижают бдительности» – Бычковский о ситуации на границе с Украиной-2

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:
На границе с Украиной обстановка в целом менее напряженная, чем это было год назад. Но, несмотря на это, пограничники не снижают бдительности. В настоящее время охрана границы органами пограничной службы Республики Беларусь на всех направлениях осуществляется в тесном взаимодействии с субъектами обеспечения национальной безопасности. Осуществляется постоянный обмен информацией. Пограничное ведомство Беларуси в полной мере контролирует складывающуюся ситуацию.

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# Государственная граница Беларуси # Антон Бычковский

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