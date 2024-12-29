«Пограничники не снижают бдительности» – Бычковский о ситуации на границе с Украиной

Сегодня у наших рубежей сохраняется напряженность. На территории Польши и стран Прибалтики продолжается наращивание военной группировки НАТО, в том числе в рамках проводимых учений, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Под предлогом миграционного кризиса сохраняются факты жестокого обращения с беженцами: их избивают и выбрасывают на нашу территорию.

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:

На границе с Украиной обстановка в целом менее напряженная, чем это было год назад. Но, несмотря на это, пограничники не снижают бдительности. В настоящее время охрана границы органами пограничной службы Республики Беларусь на всех направлениях осуществляется в тесном взаимодействии с субъектами обеспечения национальной безопасности. Осуществляется постоянный обмен информацией. Пограничное ведомство Беларуси в полной мере контролирует складывающуюся ситуацию.