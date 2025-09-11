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Польша закрывает границу. Как будут действовать белорусские пограничники, рассказал Бычковский

11 сентября 2025 18:19
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Заложниками решений европейских властей становятся люди, и это уже традиция, хоть и печальная. Несмотря на то, что до проанонсированного польской стороной закрытия границы остается несколько часов, ожидающие в огромных очередях не теряют надежду и готовы стоять и дальше, не переставая верить в здравый смысл, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Белорусские пограничники оперативно оформляют транспорт в очередях. 

Польша закрывает границу. Как будут действовать белорусские пограничники, рассказал Бычковский-2

Антон Бычковский, официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси:
Белорусские пограничники будут действовать сообразно развивающейся обстановке. Вместе с тем мы прекрасно понимаем, что лица, которые до сих пор находятся в очереди, как в электронной, так и перед пунктом пропуска, не все успеют пересечь государственную границу, однако белорусский пункт пропуска будет функционировать до прекращения движения польской стороной. 

# Антон Бычковский # Беларусь-Польша # Государственная граница Беларуси # Государственный пограничный комитет РБ

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