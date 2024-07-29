Прямой эфир

Госпогранкомитет: за 10 дней безвизового режима Беларусь посетили около 500 жителей европейских стран

29 июля 2024 17:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В отличие от своих европейских соседей Беларусь демонстрирует политику миролюбия и открытости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И судя по количеству иностранных туристов, у нас это неплохо получается, даже несмотря на попытки официальных властей соседних государств ограничить поездки своих граждан.

Госпогранкомитет: за 10 дней безвизового режима Беларусь посетили около 500 жителей европейских стран-1

Расширенный безвиз становится все более популярным среди жителей Европы. Возможностью упрощенного порядка въезда уже воспользовались путешественники из 26 стран. Едут немцы, финны, эстонцы и граждане других государств.

Госпогранкомитет: за 10 дней безвизового режима Беларусь посетили около 500 жителей европейских стран-4

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:
За 10 дней около полутысячи жителей европейских стран посетили Беларусь без виз. Это составляет более 6 % от общего числа иностранцев прибывших в упрощенном порядке. С 19 июля путешественники уже из 26 стран прибыли в нашу страну. Больше всего приехало из Германии, Эстонии, Финляндии, Великобритании, Чехии, а также Франции.

Госпогранкомитет: за 10 дней безвизового режима Беларусь посетили около 500 жителей европейских стран-7

Безвизовый порядок, напомним, действует для граждан 35 европейских государств. Находиться на территории Беларуси туристы могут не более 30 суток.

# Госпогранкомитет # общество # Антон Бычковский

Другие новости рубрики

Все новости
Около 3,8 тысячи тонн картофеля будет заложено в стабфонд Минска
29 июля 2024 17:21

Около 3,8 тысячи тонн картофеля будет заложено в стабфонд Минска

В Минске ввели в эксплуатацию более 50 жилых домов после капремонта с начала 2024-го
29 июля 2024 17:20

В Минске ввели в эксплуатацию более 50 жилых домов после капремонта с начала 2024-го

Спасатели ликвидируют последствия непогоды в Минске
29 июля 2024 17:20

Спасатели ликвидируют последствия непогоды в Минске