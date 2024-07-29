Госпогранкомитет: за 10 дней безвизового режима Беларусь посетили около 500 жителей европейских стран

В отличие от своих европейских соседей Беларусь демонстрирует политику миролюбия и открытости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И судя по количеству иностранных туристов, у нас это неплохо получается, даже несмотря на попытки официальных властей соседних государств ограничить поездки своих граждан.

Расширенный безвиз становится все более популярным среди жителей Европы. Возможностью упрощенного порядка въезда уже воспользовались путешественники из 26 стран. Едут немцы, финны, эстонцы и граждане других государств.

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:

За 10 дней около полутысячи жителей европейских стран посетили Беларусь без виз. Это составляет более 6 % от общего числа иностранцев прибывших в упрощенном порядке. С 19 июля путешественники уже из 26 стран прибыли в нашу страну. Больше всего приехало из Германии, Эстонии, Финляндии, Великобритании, Чехии, а также Франции.