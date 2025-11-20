Ограничения сняты. Сегодня, 20 ноября, в час ночи по Минску Литва открыла два пункта пропуска на границе с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После почти месяца простоя вильнюсские чиновники решили восстановить транспортное сообщение. Открытие «Мядининкая» и «Шальчининкая» должно облегчить пересечение границы. Как ситуация развивалась минувшей ночью – рассказал Антон Чучвага.

Антон Чучвага, корреспондент:

С нуля часов по Вильнюсу и в час ночи по Минску пункты пропуска «Мядининкай – Каменный Лог» и «Шальчининкай – Бенякони» вновь открыты. Решение соседней страны стало концом ожидания для дальнобойщиков. Из-за недальновидных шагов литовского правительства на территории Беларуси после закрытия границ остались более тысячи большегрузов. По поручению главы государства с обочин убрали фуры и прицепы. Транспорт перевезли на охраняемые стоянки с освещением и круглосуточным дежурством служб. Для водителей были созданы все условия – от питания до гигиены. Это разгрузило приграничье и обеспечило безопасность движения.

Белорусская сторона начала принимать машины заблаговременно – примерно за полчаса до открытия. Первым на пункт пропуска въехал большегруз, направлявшийся через «Бенякони» в сторону Вильнюса.

– Перевозчик, груз – удобрения. Из Узбекистана в Литву.

– Сколько времени вы провели здесь?

– Ерунда, 47 дней. Мелочь. Ажиотаж на пункте не наблюдается. Поток транспорта пока небольшой – во многом из-за того, что Вильнюс опубликовал уведомление о возобновлении работы слишком поздно. Многие перевозчики просто не успели скорректировать маршруты.

Антон Бычковский, пресс-секретарь Государственного пограничного комитета Беларуси:

Сегодня с часа ночи по минскому времени власти Литвы открыли на границе с Республикой Беларусь два пункта пропуска «Бенякони – Шальчининкай» и «Мядининкай – Каменный Лог». Официальное уведомление от службы охраны государственной границы при МВД Литовской Республики поступило в Государственный пограничный комитет 19 ноября текущего года. Белорусская сторона осуществляет пропуск лиц транспортных средств в обоих направлениях. Но все же нашлись и те, кто не стал ждать. Жители Литвы, у которых в Беларуси живут родственники, сразу воспользовались возможностью. Люди признаются: закрытие границы стало серьезным испытанием.