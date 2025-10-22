Оформление транспорта там теперь осуществляется как на въезд, так и на выезд. Литовские контролирующие службы не работали минувшей ночью без предварительного уведомления.

Литва возобновила движение через пункты пропуска «Шальчининкай» и «Мядининкай», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Антон Бычковский, официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси:

В ночь с 21 на 22 октября без предварительного уведомление литовская сторона временно прекращала оформление следующего в обоих направлениях через границу транспорта в международных автодорожных пунктах пропуска «Шальчининкай» и «Мядининкай».

С девяти часов движение возобновлено, оформление транспорта литовскими пограничными службами осуществляется как на въезд, так и на выезд. Очереди перед указанными пунктами пропуска на выезд из Республики Беларусь увеличились незначительно и составляют по легковому транспорту всего 40 автомобилей, по грузовому – 1510 большегрузов, автобусов – три.