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Литва возобновила движение через пункты пропуска «Шальчининкай» и «Мядининкай»

22 октября 2025 07:31
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Литва возобновила движение через пункты пропуска «Шальчининкай» и «Мядининкай», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оформление транспорта там теперь осуществляется как на въезд, так и на выезд. Литовские контролирующие службы не работали минувшей ночью без предварительного уведомления.

Литва возобновила движение через пункты пропуска «Шальчининкай» и «Мядининкай»-2

Антон Бычковский, официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси:
В ночь с 21 на 22 октября без предварительного уведомление литовская сторона временно прекращала оформление следующего в обоих направлениях через границу транспорта в международных автодорожных пунктах пропуска «Шальчининкай» и «Мядининкай». 

С девяти часов движение возобновлено, оформление транспорта литовскими пограничными службами осуществляется как на въезд, так и на выезд. Очереди перед указанными пунктами пропуска на выезд из Республики Беларусь увеличились незначительно и составляют по легковому транспорту всего 40 автомобилей, по грузовому – 1510 большегрузов, автобусов – три.

Литва возобновила движение через пункты пропуска «Шальчининкай» и «Мядининкай»-4

По данным Госпогранкомитета больше всего грузовых автомобилей скопилось на границе с Польшей. В пункте пропуска «Козловичи» выезда из страны на территорию ЕС ожидают 3 660 грузовых авто.

# Государственный пограничный комитет Республики Беларусь # Граница # Антон Бычковский

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