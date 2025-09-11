Польша официально уведомила ГПК Беларуси о закрытии границы

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:

Сегодня в Государственный пограничный комитет Республики Беларусь поступило официальное уведомление Пограничной стражи Республики Польша о закрытии с часа ночи по белорусскому времени оставшихся действующих международных пунктов пропуска на белорусско-польской границе. Это автодорожные «Брест» – «Тересполь» и «Козловичи» – «Кукурыки». А также четыре железнодорожных пункта пропуска: «Гродно» – «Кузница Белостоцая», «Берестовица» – «Зубки Белостоцкие», «Свислочь – Семеновка», «Брест» – «Тересполь». Свои действия польская сторона осуществляет под предлогом необходимости обеспечения общественной безопасности, используя соответствующий пункт договора между правительствами Беларуси и Польши по вопросу пограничных переходов. Сроки возобновления работы пунктов пропуска польская сторона обязуется сообщить дополнительно.

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