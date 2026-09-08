Новости по тегу #Антимонопольное законодательство Беларуси

Цель пособия – разъяснить ключевые нормы закона, чтобы представители бизнеса и госорганов избегали непреднамеренных нарушений и повышали правовую грамотность.
Новые правила касаются универсальных и специализированных магазинов, дискаунтеров, киосков, павильонов, а также объектов на АЗС.
В зону особого внимания попадают хлебобулочные изделия, разделанное мясо и рыба, которые произведены непосредственно в торговых сетях.
«Президент же хочет, чтобы люди имели доступ к продуктам. Поэтому, скорее всего, в части сельской местности будут некие изъятия в этом самом антимонопольном регулировании».
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