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Новости по тегу #Антимонопольное законодательство Беларуси

МАРТ выпустил научно-практический комментарий к антимонопольному закону
08 сентября 2026 05:37

МАРТ выпустил научно-практический комментарий к антимонопольному закону

Временные нормы для повышения доли белорусских товаров введут с 10 сентября
07 сентября 2026 17:28

Временные нормы для повышения доли белорусских товаров введут с 10 сентября

В Беларуси изменен перечень товаров, на которые будет действовать максимальная торговая надбавка
13 июля 2026 11:07

В Беларуси изменен перечень товаров, на которые будет действовать максимальная торговая надбавка

Как должен работать МАРТ на селе? Разложил Андрей Лазуткин
26 августа 2025 19:41

Как должен работать МАРТ на селе? Разложил Андрей Лазуткин

Власти усилят контроль за сферой интернет-торговли – комментарий главы МАРТ
22 декабря 2023 10:50

Власти усилят контроль за сферой интернет-торговли – комментарий главы МАРТ

«В случае обнаружения таких сговоров штрафы очень большие». Богданов об антимонополии и системе стабфондов
05 июля 2022 19:43

«В случае обнаружения таких сговоров штрафы очень большие». Богданов об антимонополии и системе стабфондов

Депутат Палаты представителей о ценах на лекарства: «Повлиять на себестоимость сложно, но мы можем повлиять на конечную цену товара»
25 апреля 2021 18:33

Депутат Палаты представителей о ценах на лекарства: «Повлиять на себестоимость сложно, но мы можем повлиять на конечную цену товара»

Рассказать о завышенных ценах. МАРТ запустил онлайн-анкету
29 июня 2020 15:23

Рассказать о завышенных ценах. МАРТ запустил онлайн-анкету

Александр Лукашенко: если не будет до сентября решительных действий по пресечению буржуев в торговле, я начну урезать в отношении МАРТ
19 июня 2020 19:03

Александр Лукашенко: если не будет до сентября решительных действий по пресечению буржуев в торговле, я начну урезать в отношении МАРТ

Колтович в соцсетях поздравил МАРТ с трёхлетием
09 сентября 2019 18:34

Колтович в соцсетях поздравил МАРТ с трёхлетием

МАРТ провёл расследование по поводу резкого роста цен на мясо птицы
05 сентября 2018 16:45

МАРТ провёл расследование по поводу резкого роста цен на мясо птицы

3 августа в Беларуси вступила в силу новая редакция антимонопольного законодательства
03 августа 2018 06:47

3 августа в Беларуси вступила в силу новая редакция антимонопольного законодательства